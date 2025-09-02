LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Empleo con claroscuros

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:49

España muestra un agosto marcado por la estacionalidad laboral: se destruyeron casi doscientos mil empleos y el paro subió en 22.000 personas. Aunque los ... 2,43 millones de desempleados suponen el nivel más bajo en años, el contraste con Alemania resulta claro: 4,7% de paro frente a más del 10% español, reflejo de diferencias estructurales. La Seguridad Social mantiene récord de afiliación pese al retroceso en educación, industria, construcción, servicios y otras actividades. Solo la agricultura redujo las cifras, mientras que la temporalidad copó los contratos. Los autónomos también acusaron el fin de campaña, aunque con una afiliación histórica. España depende del turismo y arrastra precariedad juvenil, abandono escolar temprano y un desajuste entre formación y demanda. La FP, pese a su alta empleabilidad, es minoritaria, a la par que la sobreoferta universitaria genera frustración. A ello se suman bolsas de empleo sumergido y políticas activas ineficaces para encontrarlo. Urge diversificar el modelo, consolidar la estabilidad, prestigiar la FP y combatir la economía sumergida que compaginan muchos de quienes perciben una prestación. También en esto, es preciso un pacto de Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  3. 3 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  4. 4 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  5. 5 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  6. 6

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  7. 7

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  8. 8 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  9. 9 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  10. 10

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Empleo con claroscuros