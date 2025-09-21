LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crisis a la francesa

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:42

En menos de un año, con el nombramiento de Sebastien Lecornu, Francia ya va por su tercer primer ministro, reflejo de la creciente inestabilidad política, ... económica y social que atraviesa el país. Apenas unos días después de su nombramiento por el presidente, Emanuel Macron, los sindicatos y las fuerzas de la izquierda le recibieron con una gran movilización que no deja lugar a dudas sobre las dificultades a las que va a enfrentarse en la calle y en la Asamblea Nacional. La frágil coalición conservadora que le sostiene parece insuficiente para aprobar unos recortes presupuestarios que consigan atajar la enorme deuda que lastra la economía francesa. El anterior primer ministro, François Bayrou, en la rechazada moción de confianza, advirtió que se está gestando un caos total para Francia y que la deuda se hará insoportable. El nudo gordiano al que Lecornu se enfrenta es encontrar la manera de recortar cerca de 50.000 millones de euros de gasto social y mantener la reforma de las pensiones sin que la oposición de socialistas, extrema derecha y extrema izquierda, le retiren la confianza como a sus predecesores. Macrón, en mínimos de popularidad, intenta evitar el adelanto de elecciones que, según los sondeos, otorgan la mayoría a los seguidores de Marine Le Pen. Pero la tenaza de los extremos y el descontento social podría hacerlo inevitable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  5. 5 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  6. 6

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  7. 7 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  8. 8

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  9. 9 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  10. 10

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Crisis a la francesa