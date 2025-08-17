LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Creciente presión por los rehenes

Diario La Rioja

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:54

La decisión del Gobierno israelí de llevar a cabo una operación militar en Ciudad de Gaza, con el argumento de que permitirá recuperar al medio ... centenar de secuestrados que siguen en manos de Hamás desde el 7 de octubre de 2023, provoca una generalizada censura internacional. En el seno de la sociedad hebrea, las puntuales protestas contra la prolongación de la ofensiva en la Franja escalaron ayer con la convocatoria de una jornada de huelga nacional impulsada por el Foro de Familias de Rehenes. La negativa sindical a secundar la protesta y el discreto apoyo de la oposición política derivó en un seguimiento minoritario en las grandes ciudades, con conatos de violencia atajados con severidad. Benjamín Netanyahu desacreditó la movilización con su habitual respuesta de que «sirve a los intereses del terrorismo». Los familiares de los cautivos le recuerdan que, hasta ahora, solo ha sido posible devolverlos a casa en el marco de conversaciones y periodos de tregua. Una vía que el primer ministro desprecia para continuar con los bombardeos de campamentos civiles, el desplazamiento de miles de gazatíes y las muertes por inanición o por tiroteos en las colas del hambre.

