LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crecer con la ayuda de Europa

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:50

La Comisión Europea transfirió ayer 43.000 millones a cinco de sus Estados miembros, entre ellos España, que recibió 23.100 millones en lo que ... constituye el mayor desembolso para nuestro país hasta la fecha en el marco del Plan de Recuperación puesto en marcha para afrontar las consecuencias de la pandemia. Esta inyección recuerda la importancia de los Fondos Next Generation para sustentar la actividad económica y el empleo. Por eso es fundamental en lo sucesivo evitar sobresaltos como el ocurrido hace un mes, cuando Bruselas bloqueó una partida de 1.100 millones por incumplimiento de las reformas que el Gobierno se comprometió a afrontar para corresponder a estos recursos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no consigue reducir la temporalidad en la Administración pública, que se mantiene en el 30%, muy lejos todavía del 8% ambicionado. Y su debilidad parlamentaria le impide llevar adelanta la impopular subida del diésel. Los ámbitos a los que se destinará el último pago comunitario –transporte ferroviario de cercanías, energías renovables, entre otros– subrayan su necesidad para sostener alzas del 0,7% del PIB como la del primer semestre del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»
  3. 3

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  4. 4 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  5. 5 Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño
  6. 6

    La incidencia del melanoma sigue al alza en La Rioja, con 49 nuevos pacientes en 2024
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 Morante, Urdiales, Roca Rey y el debut de Diego Ventura, platos fuertes mateos
  9. 9

    Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país
  10. 10 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Crecer con la ayuda de Europa