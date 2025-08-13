LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Contra los hechos consumados

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:21

Si Donald Trump pretende aplicar con Vladímir Putin mañana en Alaska su gusto por el trato rápido, el encuentro terminaría en completo fracaso vista la ... agenda de máximos con la que acude a la cita la delegación rusa. A no ser que el autoproclamado 'presidente de la paz' secunde al autócrata del Kremlin en su delirio de que los territorios del Este de Ucrania –que ocupa solo parcialmente y por la fuerza– ya le pertenecen porque los inscribió en su Constitución. En el discurso del republicano aflora a menudo la narrativa de Moscú tres años y medio después del comienzo de la invasión masiva. Marginados de la mesa de negociación, Volodímir Zelenski y sus aliados de Europa recordaron ayer al estadounidense que solo Kiev pueden hablar sobre la soberanía e integridad del país. Un punto que su interlocutor evitó mencionar al dar cuenta de una conversación «muy agradable». Es difícil aventurar si Trump presionará a Putin para que acepte un alto el fuego en un momento en el que redobla su ferocidad en el frente, o si, llevado por la impaciencia o la indiferencia hacia la suerte de los ucranianos, bendecirá como hechos consumados las consecuencias de una agresión ilegal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3

    Una mancha en medio de la piscina
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  6. 6 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  7. 7

    Â«Sacamos los tractores y decidimos no pararÂ»
  8. 8 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  9. 9 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  10. 10

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Contra los hechos consumados