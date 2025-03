La Bolsa sacude a Trump

Comenta Compartir

El primer sobresalto de la era Trump no vino de Rusia ni de Arabia, ni siquiera de Ucrania o Bruselas. Tampoco de los vecinos México ... y Canadá. Llegó desde el distrito financiero de Nueva York, el corazón del mercado de valores. El desplome de Wall Street el lunes descubrió el flanco más vulnerable del presidente de Estados Unidos: la economía. Los síntomas de un frenazo vienen dados por su errática imposición de aranceles y el temor a una recesión que afecte a los ahorros de las familias y al carro de la compra. Al bolsillo. Embarcado en una guerra comercial, el magnate vio cómo los principales índices bursátiles caían y arrastraban consigo a las grandes tecnológicas; entre ellas, algunas compañeras en su regreso a la Casa Blanca. El aviso continúa porque la sacudida en las bolsas internacionales se ha repetido durante toda la semana. Fue un 'lunes negro', pero podrían venir más si persevera en agudizar la incertidumbre. Algo de eso debieron de ver los inversores en la entrevista concedida por Trump a la cadena Fox el día anterior al terremoto bursátil. La alarma se encendió en cuanto contestó sobre el riesgo de recesión. No lo descartó e, incluso, jugó con esa idea: «Hay un período de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande». Cayó hasta Tesla, la compañía de su estrecho colaborador Elon Musk. Sus acciones han perdido el 50% del valor en apenas tres meses. El presidente de EE UU lo achaca a un ataque de la izquierda. Lo cierto es que otras grandes 'tech', como Meta, Apple o Microsoft, se han resentido de tanto seísmo. Si sirve de termómetro, la Bolsa ha contestado a Trump que no valida sus políticas y le urge a una corrección.

Él ha decidido echar más leña al fuego. Reaccionó a su 'lunes negro' con la compra de un Tesla, en un claro apoyo a Musk, cuestionado por sus desproporcionados recortes públicos. Después, el presidente anunció más aranceles a México –su proveedor de fruta– y Canadá –de petróleo–, lo que abre nuevas hostilidades. También con la UE, a la que impone gravámenes sobre el acero y el aluminio. La represalia europea ha ido al corazón del 'american way of life', con tarifas a las importaciones de vaqueros Levi's, motos Harley-Davidson y al bourbon. Trump devuelve el golpe con recargas al vino y al champán. Europa tiene todo el derecho a defenderse porque, además, se ha demostrado que el magnate solo se corrige si le plantan cara. Pero lo más absurdo de la guerra comercial es que la factura la acabará pagando el consumidor.

