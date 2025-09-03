LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un bloque contra Occidente

El líder chino planta cara a EE UU y Europa con un intimidante despliegue militar en Pekín, arropado por Putin y el dictador norcoreano

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:01

La fuerza demostrada este miércoles al mundo por China con un poderoso desfile militar en Pekín, organizado con la excusa de conmemorar la rendición de ... Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial, culmina la formación de un nuevo bloque de potencias unidas por su beligerancia contra Occidente. En la práctica, el surgimiento de este eje abre otro foco de tensiones en el agitado escenario internacional, territorio en el que parecía que Donald Trump se había hecho con la patente de la inestabilidad en exclusiva.

