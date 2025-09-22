LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Ayuso o preservar la institución

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:14

La decisión de la jueza encargada ahora del encausamiento de Alberto González Amador, por jubilación de la anterior instructora, de sentarlo en el banquillo por ... dos delitos de fraude fiscal y uno contable, falsedad documental e integración en organización criminal enfila una de las dos piezas en las que está imputado el novio de Isabel Díaz Ayuso. O lo que es lo mismo: en el avance paso a paso de la justicia en los procedimientos que le competen, lo que eran indicios contra González Amador de haber defraudado 350.951 euros a la Hacienda Pública en el Impuestos de Sociedades de 2020 y 2021 se han transformado en el curso de la investigación en prueba de cargo para su procesamiento y la apertura de juicio oral; y ello pasando por alto el trato que exploró su abogado admitiendo la comisión delictiva y que ha acabado con el fiscal general del Estado enviado también al banquillo por supuesta revelación de información del justiciable que vive con la presidenta madrileña. Una Ayuso que, una vez conocida la resolución de la magistrada Rodríguez Medel, ha de afanarse en lo que no ha hecho hasta la fecha: preservar la institución que comanda, la Comunidad de Madrid, de cualquier contaminación por el severo señalamiento que pesa contra un particular, sí, pero que la compromete a ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  3. 3 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  4. 4 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  5. 5 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  6. 6 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  7. 7 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  8. 8

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9 Universitarios después de muchas vueltas
  10. 10

    Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ayuso o preservar la institución