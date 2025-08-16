LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El autócrata aficionado

Trump humilla a EE UU ante Putin, abraza la negativa rusa a una tregua y conduce a Zelenski a otra encerrona en la Casa Blanca

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:58

La precipitada cumbre en Alaska se recordará por la obsequiosa bienvenida que Donald Trump dispuso para Vladímir Putin, ilustrada por el episodio infame de los ... militares arrodillados para tender la alfombra roja que ha tenido que escocer en el Pentágono. Una deferencia humillante para Estados Unidos que el presidente escatima a los más leales aliados de su país, pero derrocha con el dirigente de un Estado hostil que pugna desde hace más de una década por controlar Ucrania y desestabilizar la Unión Europea y la OTAN. En la puesta en escena entre el autócrata aficionado y el profesional del matonismo, Putin robó todos los planos y, para desgracia de los ucranianos, impuso una agenda de máximos que ahora su anfitrión ya defiende como propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  3. 3

    Historia de una escalera sin historia
  4. 4

    Fabio Jiménez, a hombros con Diego Urdiales en su alternativa
  5. 5

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  6. 6

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  7. 7

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  8. 8

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  9. 9 Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño
  10. 10 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El autócrata aficionado