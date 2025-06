Comenta Compartir

El apagón que dejó a oscuras toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril expuso no solo graves fallos técnicos, sino también una preocupante ... ausencia de liderazgo político. El informe presentado ayer por la ministra para la Transición Ecológica culpa a Red Eléctrica (REE) y a las grandes generadoras, pero evita asumir responsabilidades de planificación propias, a pesar de que REE tiene un 20% de capital público. Sabían desde la noche anterior que una de las centrales críticas no estaría disponible. Aun así, no se activaron refuerzos. Según el informe de Sara Aagesen, las nueve restantes incumplieron sus funciones, y las desconexiones en cadena agravaron el colapso. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el informe «no es un juicio», evitando dimisiones y ocultando qué plantas fallaron, escudándose en la confidencialidad solicitada por el sector. La gestión fue tardía, opaca y tecnocrática. Se descartó un ciberataque, pero se identificaron vulnerabilidades que siguen sin resolverse, como la inversión milmillonaria necesaria para el almacenaje. La CNMC deberá ahora investigar lo que el Gobierno no quiso afrontar. No basta con señalar a otros y democratizar las culpas. Falló quien tenía que prever, coordinar y proteger. Bruselas analizará pronto el madrugador informe gubernamental.

