Editorial

Alto el fuego a discreción

Diario La Rioja

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:12

El plan impuesto por Donald Trump en Gaza apenas avanza en la primera fase, que debía conducir a la liberación completa de los rehenes y ... a una tregua. Las familias recuperaron a los secuestrados vivos, pero la devolución de los restos de los fallecidos se está revelando tan compleja como cabía esperar en un territorio devastado. El bloqueo israelí de los medios para localizar los cuerpos e identificarlos favorece errores desgraciados, de los que se sirve el Gobierno hebreo para administrar a su conveniencia el alto el fuego. Desde que el cese de hostilidades entró en vigor, el 10 de octubre, más de dos centenares de gazatíes, entre ellos decenas de niños, cayeron bajo el fuego de artillería. EE UU pierde progresivamente el inicial interés por salvaguardar 'la paz', y tampoco impulsa la entrada masiva de ayuda en la Franja. Al contrario, los militares estadounidenses presentes en el llamado centro civil-militar de coordinación difunden, sin posibilidad de verificación independiente, imágenes en las que acusan a Hamás de robar los escasos suministros repartidos en una zona con decenas de miles de hambrientos y en la que operan cuatro milicias apoyadas por el ejército ocupante.

