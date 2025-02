Alquileres en alza

Comenta Compartir

La crisis de la vivienda, que se manifiesta en un crecimiento imparable de los precios, está provocando la aparición de una morosidad en el pago ... de las rentas que hasta ahora era un hecho inusual. Según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE, casi se ha duplicado el porcentaje de familias que no pueden hacer frente al alquiler de su residencia habitual, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. El alarmante 10,3% de deudores está también en correspondencia con el alza sustancial de las familias que han optado en los últimos años por vivir en régimen de arrendamiento, en lugar de emprender la vía de la compra y atarse a préstamos hipotecarios. Hasta un 20,4% de hogares se han inclinado por la fórmula del alquiler, lo que representa el dato más alto de la serie histórica. Con todo, no deja de ser inquietante que, a pesar de las medidas para contener los precios del alquiler y que el paro esté en retroceso, muchas familias no tienen la capacidad económica suficiente para pagar la renta mensual de su vivienda. Las disfunciones del sector son tantas y tan complejas que solo un acuerdo de estado podría frenar el insoportable encarecimiento de compras y alquileres de un lugar para vivir.

