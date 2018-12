Diálogo frente a ruptura Habrá que comprobar si la reunión de ayer entre Sánchez y Torra es solo un encuentro de mero interés o tiene unos efectos más constructivos Jueves, 27 diciembre 2018, 22:06

Algo se mueve en Cataluña. No sólo es un movimiento físico, con la celebración hoy del Consejo de Ministros en Barcelona, sino que asistimos a un nuevo intento de tender puentes entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Aunque la judicialización del conflicto -de la que son responsables quienes infringieron la legalidad- no facilitará que se rebaje la tensión, empiezan a percibirse señales que indican que se puede producir, cuando menos, algún acercamiento entre ambas partes. La reunión de ayer entre Sánchez y Torra, el abandono de la huelga de hambre por los presos de Junts per Catalunya, además del apoyo de ERC y PDeCAT en el Congreso a la senda del déficit, son gestos evidentes de que se quieren tejer nuevos hilos para sustentar el mantenimiento de una legislatura que sobrevive claramente en precario. El pulso mantenido ayer entre la Generalitat y el Gobierno central respecto a si la reunión Sánchez-Torra -y otros miembros de los ejecutivos- era una 'cumbre' entre gobiernos quiere mostrar cuál de las dos partes tiene más poder sobre la otra. Sánchez depende del voto catalán para aprobar los Presupuestos sin los que difícilmente podrá llegar a 2020, pero Torra también necesita mayor financiación a Cataluña que esas Cuentas incorporan para afrontar las protestas sociales en su comunidad. La democracia es ante todo un método, el más civilizado que existe, para la resolución de conflictos. Y el conflicto catalán no tiene otra solución razonable que la que se obtenga por las vías constitucionales y democráticas, en tanto la otra parte no traspase la raya roja de la legalidad, como sucedió el 6 y el 7 de septiembre (leyes de desconexión), el primero de octubre (referéndum ilegal) y el 27 de octubre (proclamación a medias de la independencia) del año pasado. Ante aquella acumulación de sinrazones, el recurso al artículo 155 de la Constitución era ineludible. Hoy, el soberanismo mantiene sus posiciones radicales, pero no da pasos jurídicamente relevantes hacia nuevas rupturas. Habrá que comprobar si la cumbre entre los dos presidentes va más allá de un diálogo interesado para ellos. Es hora de encauzar con racionalidad las demandas desaforadas e inviables hacia la vía reformista y posibilista, pero sin bajar la guardia ante actuaciones ilegales. Aunque ello suponga que la legislatura acabe antes.