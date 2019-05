Diálogo para la estabilidad Editorial Son los acuerdos entre los partidos los que garantizan la solidez a los proyectos que han escogido los ciudadanos DIARIO LA RIOJA Miércoles, 29 mayo 2019, 10:33

Logroño es desde el domingo una gran rosa de color rojo intenso en todas sus partes salvo en el pedúnculo y el núcleo (Vara de Rey-avenida de Madrid y la zona centro), que conservan el tono azul que hasta hace sólo ocho años lo teñía sin excepción. Dos legislaturas han bastado para que la capital riojana haya pasado de parecer coto privativo del Partido Popular a votar como territorio PSOE, con la excepción de ese par de manchas añil, único vestigio del plano monocolor que recibió a Cuca Gamarra cuando accedió a la Alcaldía en el 2011. Un cambio de tendencia que no solo ha desalojado a los populares del consistorio logroñés, salvo improbable acuerdo a favor de Conrado Escobar, sino que ha cimentado el holgado triunfo socialista en la comunidad, dado el peso específico demográfico de la capital en la región. El peso que aporta trascendencia a la reflexión del candidato ganador y hoy alcaldable socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, que no descarta –incluso se declara partidario– «un gobierno de pacto donde más de un grupo asumiese alguna responsabilidad». Una declaración que, sin aclarar el sendero que puede conducir a la gobernabilidad de Logroño, no cierra la puerta a ninguna de las combinaciones posibles ni margina a ninguna de las fuerzas políticas, más allá, obviamente, del Partido Popular. Y una declaración incluso extrapolable al ámbito autonómico si Ciudadanos resuelve finalmente desactivar las líneas rojas que, de mantenerlas, pueden complicarle hasta lo imposible su presencia en cualquier acuerdo de gobierno. Acuerdos que deben sustentarse en el realismo y en las coincidencias programáticas, sin caer en especulaciones casi ilusorias, en modelos inverosímiles como el del gobierno municipal a cuatro, de VOX e IU en el mismo plato, que también hoy plantea para Calahorra el candidato popular Luis Martínez Portillo. Porque es el acuerdo, con los protagonistas que sea, el que garantizará la estabilidad del proyecto que para la ciudad o para la región han escogido los ciudadanos.