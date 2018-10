Dialogar es el verbo que está de moda. Hay que dialogar. Para ir con los tiempos que nos ha tocado vivir, hay que dialogar. Dicen que el señor Rajoy no dialogaba, que no iba con los tiempos y ya ven lo que le pasó. El que no fue con los tiempos, se fue con el tiempo. Si se quiere tener pintura gris, unos tienen pintura blanca y otros negra, lo mejor es dialogar y acordar la forma de mezclarlas. Dependiendo de la mezcla saldrá perla o marengo, pero saldrá gris.

Demostración esta que no acaba de cumplirse cuando lo que se pide es dialogar a la catalana, es decir, dialogar para conseguir que al mezclar la pintura blanca con la negra, el resultado sea de color blanco, por ejemplo. Dialoguemos, dialoguemos, hablando se entiende la gente.

- Vamos a dialogar porque nosotros lo que queremos es saltarnos las leyes.

- Es que las leyes no pueden saltarse.

- Pues vamos a dialogar.

- ¿Pero dialogar de qué?

- De saltarnos las leyes.

- Pero es que las leyes no pueden saltarse.

- Pues vamos a dialogar.

Y así ad nauseam.

¿Dialogar? Bien, sí, vale... pero, por ejemplo, el pasado día uno los Comités para la defensa de la República entraron en la sede de la Generalitat de Girona, se dirigieron a los pisos superiores, quitaron del mástil exterior la bandera de España y la tiraron a la calle donde fue pisoteada. Pero tranquilos, no hubo detenciones porque saber dialogar nos ayuda a crear un ambiente que fomenta la confianza, ¿o no?

¿Dialogar? Bien, sí, vale... pero, por ejemplo, el otro día esos «boches», a los que el molt poc honorable Torra animó a delinquir: «presionad, hacéis bien en presionar»(sic), rompiendo una de las puertas, entraron en la estación del AVE y ocuparon las vías del tren durante más de dos horas. Pero no pasa nada, porque saber dialogar «promueve la comunicación satisfactoria a través de una actitud de respeto y valorización de las diferentes posiciones», ¿o no?

¿Dialogar? Bien, sí, vale... pero, por ejemplo, el otro día un grupo de esos encapuchados desconocidos, a quienes todos conocen, cometieron un nuevo acto violento. Esta vez y ¡miren ustedes qué gracia!, decidieron robar las barreras del peaje de una de las autopistas catalanas. Pero no pasa nada porque al parecer por ahora el diálogo está siendo fructífero y se están obteniendo de él unas cotas de colaboración que antes hubieran sido impensables, ¿o no?

¿Dialogar? Bien, sí, vale... pero, por ejemplo, y según informó el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), los incidentes protagonizados en Barcelona durante las manifestaciones por el aniversario del 1-O dejaron 43 heridos leves. 30 de los cuales fueron Mossos d'Esquadra. Pero no pasa nada porque el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, consideró que la jornada del aniversario del 1-O había transcurrido de una manera «asumible» y esperaba la «colaboración» de todos los ciudadanos para alcanzar «un nivel de convivencia democrática adecuado», ¿o no?

¿Dialogar? Bien, sí, vale... pero, por ejemplo, hace bien poco el molt poc honorable Torra se permitió el lujo de lanzar un ultimátum público al presidente del Gobierno, que es lo mismo que lanzárselo España, pidiéndole una propuesta firme para que los catalanes puedan ejercer su supuesto «derecho a la autodeterminación». ¡Toma ya! ¡Ah!, y también puso una fecha límite. Antes de fin de mes. O la propuesta llega antes de fin de mes o no podrá garantizar «ningún tipo de estabilidad» al Gobierno central. «La paciencia de los catalanes no es infinita", dijo. Tiembla España, ¿o no?

Pero no pasa nada, no hay que hacer nada; bueno, sí, lo que hay que hacer es dialogar. Y además recuerden que el ministro dice que todo lo que está pasando es asumible. Y si es asumible y además seguimos manteniendo este diálogo a una voz, ¿me quieren decir dónde está el problema? Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.