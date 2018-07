Dialogar. Hoy esto de dialogar está de plena actualidad. Hay que dialogar, es necesario dialogar... ¡dialoguen, coño! Miren por ejemplo el problema que tenemos en Cataluña con esto de la autodeterminación. ¿Y saben por qué lo tenemos?, pues porque sencillamente con el otro Gobierno no se dialogaba con los independentistas... ¡fíjense ustedes qué cosas! Pero eso era antes. Hoy hay un Gobierno mucho más flexible, más campechanote, con más cintura política. Un Gobierno que, en cuatro días como aquel que dice, ha llegado a resolver la ecuación que tanto nos había venido preocupando. Les cuento cómo me imagino yo que ha sido.

Primeramente, los del no es no, que ahora dicen sí, plantearon el problema (ningún problema puede resolverse si de entrada no se plantea). A lo visto ocurría que por una parte una minoría de catalanes quería saltarse a la torera la Constitución y una vez el salto dado, y entre otras veleidades, también quería independizarse de España. Y por otra parte ocurría que el Gobierno español no podía permitir que esto pasase y para evitarlo empleaba los medios que las leyes y la Justicia ponían a su alcance. Y nada más, este era el gordísimo problema al que había que buscar una solución urgente: unos querían saltarse la ley y otros no les dejaban.

El problema estaba planteado y fue cuando comenzaron a tratar de resolverlo cuando se encontraron con los dos elementos que lo habían ocasionado. Los dos elementos eran: de una parte la complejidad del problema a resolver y de la otra el pasotismo del anterior ejecutivo. Y fue para estos dos grandes elementos para los que primero tuvieron que encontrar una solución.

Y nada más fácil: para el primero, el de la complejidad del problema a resolver, aplicaron un poco (como cuarto y mitad, poco más o menos) de la Teoría del Caos que como ya saben trata de ciertos tipos de sistemas complejos y dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales, y para resolver el del inmovilismo 'tancrediano' aplicaron como otro cuarto y mitad de ese principio de parsimonia conocido como Navaja de Ockham que dice que en la mayoría de los casos la explicación más sencilla para entender un problema es la más correcta.

Resumiendo mucho, y sin meterme en líos de los que luego muy posiblemente no sepa salir, decirles que el problema era gordo y que había que resolverlo de la forma más barata y sencilla posible. ¿Y qué hay más barato y sencillo que hablar? Nada. Pues entonces hablemos y aquí paz y después gloria.

Y así fue cómo se encontró la panacea de todas nuestras enfermedades. Había que dialogar y como eso era lo que decían que había que hacer, pues eso fue lo que se hizo... y se dialogó... y los presidentes decidieron reunirse en La Moncloa... y por lo que nos han contado, que no ha sido mucho (ya saben el secretismo y esas cosas), uno le dijo al otro que ellos seguirían saltándose las leyes a la torera, mientras que el otro le dijo al uno que ellos seguirían procurando que eso no ocurriese. Vamos, lo de siempre, que con la sonrisa en los labios, eso sí, mantuvieron el uno con el otro un insustancial monólogo a dos voces.

Por lo que visto lo visto y después de cambiarse los regalos de compromiso, de congratularse de lo positivo que había sido el encuentro y asombrase de lo fácil que cuando hay voluntad de entendimiento resulta el dialogar, nuestros charlistas se fueron a dar un bucólico paseo entre fuentes de chorrito y espléndidos parterres, porque «el diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque en esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores». (1) ¿La propia existencia de los interlocutores...? pues hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.

(1): Adolfo Suárez.