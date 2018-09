Diada identitaria Martes, 18 septiembre 2018, 23:39

La Diada congregó ayer a cientos de miles de personas bajo el lema 'Hagamos la república catalana', aunque el motivo que les reunió no fue tanto la independencia como la solidaridad sentida hacia los políticos presos a causa del 1-O. El secesionismo ha recurrido en los últimos años al desarrollo de un esquema identitario y reduccionista de la pluralidad de su país para asegurar su propia unidad sobre la negación de la existencia de los otros catalanes. La movilización de ayer fue el colofón de esa estrategia instintiva. Los catalanes no pudieron celebrar ayer su fiesta colectiva, reivindicativa, más que como adhesión a la independencia; y ello, a través de los sentimientos generados por el encarcelamiento de dirigentes del 'procés'. La protesta contenía un mensaje dentro de otro: no hay manera de solucionar la crisis catalana sin la previa absolución de los procesados por el 1-O; y no hay más salida para esa crisis que la aceptación de una república propia. En otros términos, venía a decir que si los procesados continúan en prisión y resultan condenados, la Generalitat volverá a declarar unilateralmente la independencia. El victimismo independentista amenaza con volver a las andadas haciendo bandera de sus presos.