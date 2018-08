El PP ve difícil lo que otros partidos creen que es imposible: que Pablo Casado entregue el ordenador de su máster. En lo que llevamos de año, más de dos mil compañías han huido de la quema catalana por culpa del 'procés'. Eso es la mala noticia, pero la buena es que casi todas han emprendido rumbo a Madrid, castillo cada vez más famoso, aunque no tenga una almena que podamos decir que es nuestra. A los pensionistas no se les exige que muestren carné de residencia, sino que paguen aunque pierdan poder adquisitivo. Dijo don Manuel Machado, que era algo más que el hermano del gran don Antonio, que desde que empezó su vida no había hecho otra cosa que perder. Ahora, alentados por Quim Torra, los independentistas están dando los últimos retoques para preparar el boicot al Rey, pero eso lleva sus trámites y, como resultan engorrosos, han decidido saltárselos.

Desde el PDeCAT se avalan las protestas, «siempre que sean pacíficas». De momento, el Govern ha vuelto a recordar a todos que el Rey no es su invitado y que no hay que contar con él en los actos de homenaje. ¿En qué ha quedado el cervantino 'archivo de cortesía'? Está tan bien archivado que no se le puede mostrar a nadie. Quizá piensen que para no tener que devolver la visita lo mejor es no recibir a nadie. El 'president' de la Generalitar ha calculado muy bien sus pasos y no quiere caer en la ilegalidad, sino refugiarse en ella. Ada Colau no va a contar con Felipe VI. El ambiente está que arde, pero hay que caldearlo más con la extensión de un gran lazo amarillo. El resultado es que todo está dispuesto para indisponernos a los unos contra los otros y el camino es desairar al Rey. Saben que cuenta con muchos que no somos monárquicos.