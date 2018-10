Detallazo por Navidad

El lunes pasado jugó España contra Inglaterra; bueno, voy a expresarme más correctamente: se enfrentaron la selección española de fútbol y la inglesa y debió de ganar esta última. Empleo esa forma verbal dubitativa porque no pude ver el partido, puesto que me encontraba haciendo dulce de membrillo y escuchando zarzuela. El caso es que, cuando me fui a dormir, una locutora de radio me susurró al oído que durante la interpretación del himno inglés surgieron silbidos de una parte del público español, por supuesto.

No, señor; metedura de pata; una actitud escasamente inteligente. No se ha de desaprobar a ningún himno. Y no piense usted que doy la primacía al respeto por un país rival en ese momento, no. Es que en esa situación lo que ha de prevalecer siempre ha de ser la victoria sobre el contrario, eso sí, obtenida noblemente. Si pitamos a su himno, abucheamos en realidad al equipo de enfrente, este puede cabrearse infinitamente, van a por todas y luego pasa lo que pasa, por listillos. Tontitos..., y nada menos que en Sevilla, talismán otrora de nuestra magnífica y amada roja.

No, señores chifladotes; lo que hay que hacer es acojonarlos, perdón, impresionarlos canoramente desde que salen a calentar. Hemos de cantar una pieza musical con un texto adecuado para cada escuadra a la que nos enfrentemos. Por ejemplo, en este caso nos hubiera venido que ni pintada aquella melodía de los años 40 que reivindicaba la devolución del famoso Peñón: «¡Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar, / tierra amada de nuestra nación! ¡vamos a conquistar, vamos a conquistar, / con balón, con balón, con balón!». Nuestra fuerza va a versar en que nos serviremos de dos idiomas; en la primera parte de la canción, del español, y en la segunda utilizaremos el de los contrarios -en este caso el inglés- para rematarlos (verbo futbolero). Para ello sería conveniente y sencillo que la Federación Española de Fútbol distribuyera por todas las localidades donde existe un nutrido grupo que suele ir a ver a la roja una hojita o un guasap con ambos textos. Después de dos o tres ensayos, al estadio y a triunfar; sin insultar y sin fanfarronería, con inteligencia y con efectividad.

Este método vencedor puede aplicarse en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en el aún cercano desfile de las Fuerzas Armadas las cámaras narraron que el señor Sánchez fue abucheado. Pues bien, sus asesores podrían haberle preparado para salir heroicamente del paso la célebre melodía del «Hijo del pueblo», tan magistralmente interpretada por Jorge Negrete: «Y es por eso que he nacido / de votación arriesgada, / alejado del bullicio / de un proceso electoral. / Yo compongo presupuestos, / Iglesias me los apoya, / y el día que el pueblo me falle / me voy a descojonar». Su valentía hubiera desarmado a sus oponentes y habría mostrado a un líder ocurrente y que acierta a reaccionar no solo a favor de su partido sino, al fin y a la postre, de la Patria cuyo timón dirige.

Al monarca don Felipe le vendría de perlas en circunstancias semejantes la interpretación de «El rey» (ya noto que algunos lectores se están emocionando al figurarse la escena). Ahondo en mis reflexiones al añadir que precisamente ayer por la tarde me llegó un guasap de un amigo casteller catalán que me confirmó se corre por Barcelona el rumor de que el señor Torra, por demostrar que está tendiendo puentes de óptima voluntad, va a proponer al Gobierno para eventos de todo tipo la grabación del himno de España, del cual él mismo compondrá la mitad del texto, mientras que solicita al señor Sánchez el encargo de la otra media parte al ministro que prefiera. Qué detallazo. En Cataluña ya son kilométricas las colas formadas para retirar ejemplares de la canción, que seguro batirá records en Navidad. Lo que no se sabe aún es quién la grabará. Esa es otra, y preveo que bien gorda...