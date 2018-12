Despoblación bancaria Sábado, 15 diciembre 2018, 19:14

En la actualidad, el 52% de los más de 8.000 pueblos de España no tiene sucursal bancaria alguna. El problema es serio porque la reducción de sucursales es una decisión de racionalidad económica ante el auge de la digitalización, de la banca por Internet, pero se da el caso de que gran parte de los ciudadanos que viven en las localidades de menor tamaño no sólo no están acostumbrados a operar a través de internet, sino que ni siquiera están conectados a la red. Por fortuna, tras la crisis se ha vuelto a expandir la red de cajeros automáticos (en tres años, el número de puntos de retirada de dinero ha sumado 1.600 en contraste con el cierre de 4.200 sucursales) y alguna entidad, como CaixaBank, mantiene una política de mantener abiertas sus sucursales rurales. Es preciso un esfuerzo por universalizar este servicio, bien incrementando la banca por autobús, ampliando la red de agentes financieros o extendiendo la red de cajeros, con el apoyo del conjunto del sistema financiero.