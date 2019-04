Desacelaración suave Editorial Aunque no se vislumbre una recesión, hay que reducir la deuda y el déficit públicos para tener margen si llega otra crisis DIARIO LA RIOJA Domingo, 14 abril 2019, 18:49

Una cierta desaceleración global es un hecho, constatado por el FMI, que esta pasada semana rebajaba levemente sus previsiones de crecimiento para la economía mundial -hasta el 3,3% en 2019 y 3,6% en 2020-, si bien España se mantendrá al frente de las economías desarrolladas, con un 2,1% de crecimiento del PIB este año y un 1,9% el que viene. En el ejercicio en curso, la desaceleración representaría para nuestro país apenas una décima de punto, aunque las exportaciones han retrocedido levemente (en enero cayeron un 1,3%), debido fundamentalmente al mercado automovilístico. La OCDE acaba de reconocer que España ha logrado estabilizar su impulso de crecimiento, a pesar de que el ritmo de expansión de la mayoría de las principales economías mundiales continúa debilitándose. No estamos, por ahora, en riesgo de recesión ni las circunstancias son semejantes a las que precedieron al 'crash' de 2007. La desaceleración se debe a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos provocada por el proteccionismo de Trump, que ha afectado al comercio mundial, así como a las incertidumbres generadas por el 'brexit'. Por otra parte, no se han formado amenazantes burbujas inmobiliarias a punto de estallar, según ha certificado el Banco de España, aunque el paro elevado sea un problema estructural de importancia. En definitiva, no hay similitudes entre este declive y la gran crisis, y más bien la coyuntura actual se parecería a la de principios de los 90, una leve caída del ciclo económico debida en aquella ocasión a la burbuja tecnológica generada por las primeras empresas de internet. Ello no obstante, este aviso a navegantes debería servir para estimular un saneamiento más rápido de la economía española (y de la europea en general), lastrada por una deuda excesiva y un déficit todavía demasiado alto, con el fin de que se puedan adoptar políticas expansivas si llega una fase recesiva. En tiempos de bonanza, conviene prepararse para la adversidad.