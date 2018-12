Hoy se cumplen 70 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fruto quizás de la vergüenza humanitaria que supuso la Segunda Guerra Mundial, tanto para vencedores como para vencidos, no podemos negar que el mundo hizo autocrítica y estableció las bases para que un holocausto como el nazi no volviera a repetirse.

70 años. Llevamos 70 años viendo cómo esta Declaración Universal, si bien ha salvado vidas, no deja de ser papel mojado en muchas ocasiones: las guerras siguen, sigue el saqueo y, casi siempre... el miedo. El miedo como herramienta de manipulación para hacernos creer que las cosas son así y no pueden ser de otra manera.

Miedo a acoger a quienes huyen de las guerras que no crearon, y cuyo impune expolio sufren.

Miedo, porque esas personas «nos quitan el trabajo», sin percatarnos que no son ellas quienes nos explotan para enriquecerse, ni quienes permiten empleos de miseria y reformas laborales insultantes.

Miedo, para no ver que ellas son solo otras tantas víctimas (más víctimas que nosostros), que harán esos trabajos que necesitamos y no queremos hacer, y que conviene que lo hagan «ilegales», para que salga mucho más barato.

Miedo a las personas que solicitan asilo, porque «arruinan a la Seguridad Social».

Como si fueran las personas migrantes las que han recortado médicos y enfermeras, o las responsables del copago. ¿Pero es que no miramos alrededor? Si no fuera por ellas, seríamos una sociedad cada día más envejecida.

Miedo, para que recelemos de quienes son más débiles y permitamos que nuevos «Hitleres» psicópatas se presenten como los salvadores de los problemas que ellos mismos generaron.

Miedo a decir lo que pensamos, porque todo es apología de quién sabe qué...

Pues bien, escuchen y sepan ustedes que no, que nos atrevemos a decir alto y claro que no tenemos miedo. Estamos aquí para decir que no tenemos miedo de quienes son, como lo somos nosotros en menor medida, víctimas vuestras. Que no tenemos miedo de quienes emigran para salvar su vida o para buscarse la vida. Y que queremos acogerlas, que para eso sí queremos pagar impuestos y no para corruptelas.

Sabed que no tenemos miedo, porque hay una verdad que la historia demuestra: que las cosas no tienen por qué seguir siendo así. O cambiáis el rumbo, o cuando tengáis que rendirnos cuentas sabremos enfrentarnos a vuestros incumplimientos.

Sabed que no tenemos miedo a ser educadores/as de verdad, a enseñar a nuestros hijos, tanto los derechos, como los deberes que tienen, entre ellos el de ser defensores de los Derechos Humanos allá donde estén. Porque los Derechos Humanos corresponden a todas las personas por el hecho de serlo. Enseñémosles que los momentos más oscuros de la historia han ocurrido cuando un grupo de personas olvida que también los demás lo son, que tienen los mismos derechos; y que defender eso es lo que permite equilibrar una sociedad.

Desde aquí hacemos también un llamamiento a quienes trabajan impartiendo justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a quienes trabajan en la sanidad y en la educación, a no permitir comentarios racistas sin contestación, a no permitir injusticias sin reacción. Los de abajo servimos a los de abajo, y el racismo no nos lo van a imponer desde arriba, ni desde ideologías xenófobas o supremacistas.

Si el mundo, tras la barbarie nazi, hizo autocrítica con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy estamos aquí para exigir su cumplimiento:

Para decir NO a esos nuevos campos de concentración ocasionados o consentidos por Europa.

Para decir NO a un Mediterráneo que, en vez de cámara de gas, es tumba de agua para decenas de miles de inocentes, fruto de unas políticas migratorias fascistas.

Para decir NO a quienes marcaban a los diferentes con estrellas en el pecho y hoy les ponen el sello de «ilegales».

Queremos terminar recordando unas palabras de Nelson Mandela, cuando reflexionaba sobre la experiencia de Suráfrica: «Las sencillas y nobles palabras de la Declaración Universal fueron un repentino rayo de esperanza en uno de nuestros momentos más sombríos. Este documento nos ha servido de faro luminoso e inspiración. Era la prueba de que no estábamos solos, sino que formábamos parte de un movimiento mundial en contra del racismo y el colonialismo, y a favor de los derechos humanos y la justicia».

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es mujer entrada en años y, como tal, sabia y fuerte. Por mucho que pretendan desvirtuarla con nuevas leyes, o mintiendo al decir que velan por ella, nunca dejará de iluminar y guiar a los millones de defensores que seguimos exigiendo su cumplimiento.