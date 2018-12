¿Tienen derechos los animales?

Los casi 200 grupos animalistas que existen en España han influido directa y principalmente en Podemos, PACMA y el PSOE que proclaman de una forma recurrente y radicalizada, desde hace años, que los animales tienen derechos. Muchas personas también consideran de buena fe que los perros y las mascotas tienen derechos, y que son como personas o incluso como dioses. Solamente pueden ser titulares de derechos las personas.

Dentro de esta enorme confusión, se considera que en el futuro serán reconocidos derechos a los animales como se han reconocido derechos a consecuencia de las reivindicaciones feministas y de la comunidad gay, pero nos apresuramos y debemos decir que tanto las feministas como los gay son personas, lo que no son los animales (las comparaciones son odiosas). Además, los animalistas, Podemos, PACMA y PSOE intentan prohibir con carácter general la tradicional presencia de los animales en el circo porque se les maltrata. También se dice que los animales no están suficiente protegidos por la Ley: Todo lo expuesto no responde a la verdad, según voy a exponer con mí mejor buena voluntad y afecto. Como vemos existe, desgraciadamente, en España una situación de una grave confusión e incompetencia general.

El concepto de derechos de los animales se empieza a invocar con asiduidad y de forma recurrente en 1975 con la publicación de la obra de Peter Singer «Liberación Animal» que es el libro de cabecera de los animalistas. Sin embargo, mucho antes en el año 1947 el ilustre veterinario madrileño Don Cesáreo Sanz Egaña en su Discurso de Apertura del I Congreso Nacional de Zootecnia celebrado en Madrid fue quien, en realidad, empezó a referirse a los derechos de los animales (suele suceder que admiramos más lo de fuera y desconocemos lo que tenemos en España). Ambos autores aunque hacen referencia nominal a los derechos de los animales, en realidad se refieren a una serie de deberes y obligaciones que tienen las personas hacia los mismos, de no matarlos, no lesionarlos, no abandonarlos, alimentarlos, etc., centrándose en la idea de sufrimiento y de seres sintientes (yo añado los afectos) que iguala personas y animales, y por este motivo el Derecho debe protegerlos.

Tradicionalmente, los animales eran considerados en España cosas y no recibían una debida protección jurídica. Sorprende que solamente, de forma excepcional, el Código penal de 1928 de la Dictadura del General Primo de Rivera castigaba como falta el maltrato a los animales. Esta situación ha ido cambiado desde finales del siglo XX con distintas disposiciones de protección jurídica de carácter internacional, nacional, autonómico y municipal.

Poco a poco, se ha ido protegiendo por el Código penal (véase, los actuales arts. 337 y 337 bis) no como mera falta sino como delito con distintas penas según la gravedad. También las distintas Leyes de protección administrativa de las distintas Comunidades Autónomas establecen sanciones pecuniarias. Además, existen una gran cantidad de disposiciones que hacen referencia al control y prevención de la salud y bienestar animal. Por todo ello contamos con una debida protección jurídica, racionalmente aceptable, susceptible desde luego de ser mejorada, donde la Guardia Civil por medio del Seprona vigila e interviene, y nuestros jueces y tribunales enjuician las conductas delictivas, imponiendo en su caso penas. Por lo tanto, no estamos ante una legislación simbólica o nominal sino ante una verdadera protección real y efectiva de los animales.

Los grupos animalistas, Podemos, PACMA y el PSOE no admiten la presencia de los animales en el circo con carácter general (domésticos y nacidos en cautividad) porque:

1º.- No reconocen que el circo con la presencia de animales sea un arte escénico cuando el circo en sentido moderno tiene dos nobles orígenes: El Renacimiento italiano (Comedia del Arte que evoluciona a los actuales payasos), y la Ilustración Inglesa (Mr. Astley, jinete inglés que a mediados del siglo XVIII realizaba ejercicios con sus caballos en Westminster, por este motivo el circo es un espectáculo eminentemente ecuestre). De la fusión de este doble origen nace el circo en sentido moderno, como espectáculo culto e ilustrado que pertenece a la cultura Europea y Española. Por tanto, lo que deben hacer los poderes públicos es protegerlo según ordena el art 46 de la Constitución y no prohibir la presencia de los animales. La legislación catalana emanada del Parlament solamente prohíbe la presencia de lo que denomina animales salvajes pero no de los domésticos porque de una forma inteligente (al menos en esta materia) ha entendido que la prohibición general puede tener problemas constitucionales (discriminación): Prohibir la presencia de unos perritos o caballos en el circo y en cambio no prohibir la presencia de los mismos perritos en un recinto deportivo donde hacen ejercicios de agility, o de los mismos caballos realizando una exhibición ecuestre o participando en un concurso hípico, fuera de un circo, etc.

El problema estaría centrado solamente en lo que se denomina animales salvajes (animales nacidos en cautividad) pero actualmente estos animales con los magníficos modernos medios de transportes climatizados, las largas estancias en amplias fincas, teniendo en cuenta la cada vez más dificultad que tienen estos animales de reproducirse en sus medios naturales, y los numerosos controles veterinarios, a mi juicio, no estaría indicada su prohibición absoluta.

2º.-También se proclama que a los animales se les maltrata en el circo cuando en realidad no existen denuncias por parte del Seprona ni sentencias condenatorias a los domadores o cuidadores de los animales de circo.

Todo ello ha tenido como efecto la desaparición casi total del circo en España. Los grupos animalistas, Podemos, PACMA y el PSOE han sido muy radicales, hasta tal punto que proponen que los colegios deben aleccionar a los menores en el sentido de que en el circo se maltrata a los animales. En cambio, en Europa no está prohibida la presencia de animales en Francia, Alemania, Suiza o Italia, ya que sería un disparate y un contrasentido que iría notoriamente contra la propia cultura europea.