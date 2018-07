¿El PP se derechiza más aún?

He de decir que me ha sorprendido la victoria de Pablo Casado en las elecciones del PP, después de los apoyos que había recibido de personas o personalidades cuya forma de hacer política creía superada. No me refiero sólo al apoyo, más o menos explícito de Aznar y de los perdedores en la votación de la militancia -es asombroso que todos se hayan unido contra Soraya- sino al apoyo, con alguna fotografía incluida, de políticos envueltos directa o indirectamente en aquellos asuntos de los papeles y las cuentas en paraísos fiscales, de triste recuerdo. Yo pensaba que, con estos amigos, Casado no necesitaría enemigos, pero el Partido Popular, mejor dicho sus compromisarios, han decidido que no les importan esas minucias.

Sabíamos que la militancia de los populares era más «de derechas» que sus votantes, pero no pensábamos que lo fuera tanto. Después de escuchar los últimos discursos de Pablo Casado, tengo la sensación de que el Partido Popular ha retrocedido unas décadas y me ha recordado la época fraguista, incluso, no sé por qué, me ha recordado aquellas primeras elecciones de la democracia en que se presentaron «los siete fantásticos», siete ministros de Franco, entre ellos Fraga y algún tecnócrata, candidatura que fue un rotundo fracaso; esas vehementes llamadas, en el discurso de Casado, a defender «la familia», como si la familia fuese única y no se defendiese sola, a «la vida», a «España», a «la educación privada», que ellos llaman libre... me recuerdan tiempos pasados que creía superados.

También parece que el PP todavía no está preparado ideológicamente para que una mujer sea su presidenta; primero, la militancia descabalgó a María Dolores de Cospedal y, después, los compromisarios han descabalgado a Soraya Sáenz de Santamaría. Hubiera sido sin duda una buena oportunidad para demostrar que los populares apoyan la igualdad de género.

Lo más sorprendente, no obstante, es que, teniendo la oportunidad de dar carpetazo a todo lo relacionado con los juicios de la corrupción y demás asuntos similares, los compromisarios populares han elegido a una persona que tiene un máster bajo sospecha y puede acabar declarando en los tribunales. ¿No les importa, a estos compromisarios, que su presidente se vea envuelto en estos líos? Cuando socialistas, ciudadanos o miembros de Podemos, que se estarán frotando las manos con la elección de Casado, saquen a relucir, que lo sacarán, el asunto del máster, que no se rasguen las vestiduras, los compromisarios que han votado a Casado, también algunos riojanos con su presidente al frente, porque ellos tendrán la culpa de que su presidente esté en bocas inconvenientes.

Decía Casado, antes de las votaciones, y esto sí que me resultó sorprendente, que no había que elegir al presidente por ser hombre o mujer, sino por sus méritos. Lo escuchaba y no me lo creía pues, en realidad, venía a decir: «No me votéis a mí, votad a Soraya». Me explico: Ella ha sido vicepresidenta, portavoz parlamentaria..., excepto presidenta, lo ha sido todo en política y, además, fue número uno de su promoción, mientras que Casado ha tenido cargos menores en la política y poco currículo profesional; bueno, tiene el máster, si es que al final es válido. Entonces, ¿por qué lo han elegido? Eso digo yo. Tradicionalmente, los máximos dirigentes del PP han sido profesionales de prestigio -Rajoy: registrador; Cospedal y Soraya: abogadas del Estado... hasta Aznar tiene una oposición de Hacienda; sin embargo, Casado es el prototipo socialista: comienzo en las juventudes del partido y ascenso por lo que sea, igual que Zapatero y Sánchez. Así ha sido tradicionalmente, pero, ahora, en las filas populares prefieren a alguien sin bagaje demostrado de capacidad profesional, como suelen hacer los socialistas.

Ha habido un cambio, pero me temo que no sea para bien. El sueño que tenían muchos militantes populares de ver un PP más abierto y menos rancio, creo que se ha esfumado. Probablemente, los votantes de la derecha moderna y abierta mirarán hacia otras banderas. ¡Qué remedio!