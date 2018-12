Democracia y tolerancia, por favor

Es vergonzosa la democracia de este país. Cuando al Gobierno y a los perdedores en las urnas no les interesan los resultados obtenidos, ¡hala!, todos unidos a por ellos y contra ellos. ¿Vox es la extrema derecha y son los malos y los demás son los buenos y no son de extrema izquierda porque no existe? Yo creo que ya es hora de echar a los verdaderos fascistas, que no son otros que aquellos que se les llena la boca con la dichosa palabrita, y de empezar decir las cosas con propiedad, con nombre y con apellidos. Hay que dejar que los nuevos elegidos que se van a estrenar en este circo romano actúen. Aquellos que tanto se quejan y tanto miedo tienen. Aquellos que tanto presumen de demócratas insultando a los ganadores y enfrentando a los suyos contra estos deber asumir los resultados. Basta ya de hipocresía y dejen paso a los ganadores. Vosotros, los no llamados de extrema izquierda dejad de azuzar a los jóvenes, esos que ni siquiera han votado y están protestando por no saben qué. No se puede hacer un frente común y antidemocrático contra los nuevos políticos porque a los señoritos disfrazados de perroflautas, temerosos de perder sus puestos, se les antoje. Ahora es el comienzo de una nueva era y una oportunidad para acabar con este desastre de país, para enterrar tanta mierda y, quizás, de ver cosas nuevas, interesantes y beneficiosas para todos. Por qué no. Un poquito de democracia y tolerancia política, por favor.