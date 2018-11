Dejadnos como estamos

Creo que pocos cambiarían vivir en España aun con sus pejigueras, tan vivas últimamente, para establecerse en otros países, incluso en los más avanzados y desarrollados. Y todo por algo bastante sencillo y primario: se añora el clima, la luz, cierta alegría de vivir, y también el jamón, por elemental que resulte el argumento. En definitiva, la forma de disfrutar los ciudadanos con sencillez de los placeres de un país privilegiado. Pero ¡ay! amigo, el deporte de los políticos es la mala leche, y con ello crear agravios, brechas, diferencias insalvables, y finalmente rechazos que nos alejan a unos de otros sin causa objetiva alguna. Y para colmo no digamos nada si se trata ¡huy! de las lenguas propias, que tanto se estilan y que tanta estupidez aportan.

Hace bien poco, en una entrevista -en esa excrecencia televisiva que es TV3- a un exgobernador de Antioquia, Colombia, matemático para más señas, la presentadora, por decir algo, no se dignó en hablarle en español -que es tal y como los países de Sudamérica llaman a su idioma- teniendo que actuar como traductora del catalán la inigualable Ada Colau. No importa el bochorno y la perplejidad que pudo sentir el entrevistado, ni la imagen ridícula y mal educada que transmiten urbi et orbe: ellos se han imbuido de creencias asentadas en el odio, bien inculcado desde la infancia, y se sienten de otro país y desde luego no de España. Y no hablan español salvo cuando es para pedir dinero al «Estado» o cuando se juntan con Otegui y Urkullu.

Como éramos pocos parió la abuela, y no siendo suficiente con Cataluña y País Vasco, a ese juego de agravios con las lenguas cooficiales, también se apunta Valencia con Compromís versus PSOE; Baleares igualmente con el PSOE y otros adminículos; y desde Galicia, la inigualable Carolina Bescansa-Podemos, definiendo su tierra como nación; pero no así Murcia que es simple Región según esta lumbrera que corrige a su antojo a la historia, pero no a don Claudio Sánchez Albornoz.

Faltaba en esa cruzada nuestra tierra, este lugar tranquilo y hermoso que es La Rioja, ámbito de culturas mezcladas: berones, pelendones, y una larga pléyade de gentes que ocuparon y disfrutaron de este feraz territorio. Y donde igualmente vivieron romanos, árabes, e incluso algunos vascones. Y donde nació el castellano en San Millán de la Cogolla, a caballo no sólo del latín, sino también de la infiltración, entre otros, del vascuence: ¿cuál de ellos... de qué valle?

Pues bien, ahora resulta que se nos sugiere que el euskera figure, aunque sólo sea como referencia, en el Estatuto de Autonomía de La Rioja. ¡Qué peligro! Ya me veo al todopoderoso Gobierno vasco que lleva años intrigando para anexionarse Navarra, intentándolo también con La Rioja, sus huertas, su riqueza cultural, sus bodegas y sus vinos (lo que nos pone a un solo paso de escribir en euskera las contraetiquetas), y así, poco a poco, como una mancha de aceite (riojano, por supuesto) colonizarnos con su lengua mientras siguen viniendo a secarse. Además de azuzarnos en el odio y la afrenta con el resto de españoles, al modo de Alsasua, y es que no hay nacionalismo bueno. No puedo entender de dónde proviene tanto afán para enmendar la legislación, mediante una originalidad impostada, creyendo que necesitamos esas señas de identidad, que ya sentimos como nuestras sin que nadie nos lo diga: huerta, montaña, vinos asombrosos, tierra fértil, lengua culta, gente abierta y acogedora por ser lugar de tránsito del Camino de Santiago, desde Sancho III el Mayor de Navarra: ¿Para qué esos cambios? Aquí vivimos con libertad de pensamiento y de ideas, y por ende mejor que en Cataluña, con toda certeza; y mejor que en el País Vasco por la misma causa. Y esto lo puedo decir desde mi propio nomadismo impuesto por circunstancias tantas veces no elegidas: por puro azar se construye la vida. No tratemos de reinventar la historia. ¿Por qué no nos dejan como estamos, en esta identidad no excluyente, civilizada, abierta y sin murallas ideológicas?