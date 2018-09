Después de permanecer cinco años en prisión, fray Luis de León regresó a las aulas de la universidad de Salamanca y el primer día de clase dio la bienvenida a sus alumnos con un 'como decíamos ayer'. La frase no sólo quería dar continuidad a una vida que se vio truncada por su paso por la cárcel, también pretendía borrar un episodio de su vida que nunca debió haber sucedido.

La expresión cargada de buenos propósitos sigue hasta hoy en plena vigencia y es seguramente la que catedráticos y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos desearían enunciar para dar carpetazo a los sucesivos 'casos máster' que empañan la imagen de una institución pública que no evaluaría por el mismo rasero a todos sus alumnos.

Primero Cifuentes, después Casado y ahora Montón son los tres supuestos en los que, como mínimo, habría habido trato de favor, cambiando un no presentado por un aprobado o permitiendo que unos estudios presenciales fueran lo contrario para la ministra. Un asunto que huele a sucio y que, a pesar de que se gestó en el Instituto Universitario de Derecho Público, una empresa satélite del campus que cuenta con CIF propio y autonomía de gastos e ingresos, enturbia la imagen de lo que debería ser un templo educativo al margen de la política, que mantenga las mismas reglas de juego para todos y cada uno de sus alumnos, tanto económicas como por supuesto académicas. En definitiva, un único listón para todos. Ahora bien, no sólo la universidad debería hacer una profunda depuración en sus despachos, también Sánchez debería haber enseñado desde el minuto uno la puerta de salida a Montón y no al final y cuando ya no quedaba otra opción.