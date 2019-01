¿Deben estar en prisión? El Estado constitucional no precisa de la amenaza de la prisión preventiva para contener la posible comisión de nuevos delitos por parte de dirigentes políticos catalanes JOSÉ M. PORTILLO UPV Viernes, 4 enero 2019, 00:14

Son culpables los dirigentes catalanes en prisión preventiva de un delito de rebelión? ¿Lo son de un delito de sedición? ¿Son siquiera culpables de algo? No lo sabemos. Nadie, ni el fiscal ni la Sala Segunda Segunda del Tribunal Supremo que ha de juzgar a la mayor parte de los acusados de los hechos acaecidos entre septiembre y octubre de 2017 en Barcelona, puede saber si esas personas son culpables. Así debe ser, por supuesto, en un sistema judicial propio de un Estado de Derecho, en la medida en que la única norma a la cual se atiene su justicia es la ley. Pero sobre todo así debe ser en un Estado de Derecho, en el que debe siempre prevalecer el principio de que el Estado y sus instituciones, las judiciales de manera principal, existen fundamentalmente para preservar los derechos de las personas que forman parte de la nación que se ha dotado de ese Estado. Personas, nación, Estado: en ese triángulo es donde deben estar colocadas respectivamente las piezas de los derechos, la ley y las instituciones.

Cómo equilibrar ese triángulo de manera que no se descomponga y genere una figura irreconocible es algo que ha preocupado a la cultura constitucional desde la primera revolución constitucional, la que dio origen a los Estados Unidos de América. Tanto en esa revolución como en la Europa de la segunda postguerra mundial, el principio que se abrió paso consistió en colocar en la base de dicho triángulo el lado de los derechos. Sí, por encima de la nación y esta, junto con el Estado, como soportes de los derechos de las personas. Experiencias anteriores lo habían hecho de otro modo: por ejemplo, nuestro primer constitucionalismo, el de 1812, optó por colocar la nación en la base y el constitucionalismo europeo del siglo XIX por lo general quiso que el Estado ocupara ese lugar central haciendo depender de él los derechos e instrumentalizando la nación como su principal baza legitimadora.

Hemos hecho bien los europeos en adoptar el principio de que la base del sistema constitucional esté conformada por los derechos. Es el fundamento que debe entonces guiar la acción de la Justicia, como la de los otros poderes del Estado. Debería ser también el principio sobre el cual generáramos nuestra común pertenencia a la nación española lo que, dicho sea de paso, nos permitiría dejar en otra esfera toda el ruido cultural respecto de la nación.

Si este entonces debe ser el principio básico, ¿es constitucionalmente coherente que sigan en prisión unas personas cuya culpabilidad por hechos acaecidos hace más de un año está por sustanciarse? Los argumentos esgrimidos en favor de ello (dejando aparte los que se derivan del canibalismo de «a por ellos») apuntan en dos direcciones: la seguridad de que los acusados ni huyan ni reiteren su presumible delito, y el carácter disciplinante de esta medida.

Lo primero viene asentado sobre el hecho incontrovertible de que el principal sospechoso de los delitos de que se acusa a estas personas puso tierra de por medio y con él varios sospechosos más. No es poca cosa, pero tampoco parece que sea suficiente para justificar que otras personas, las que no salieron corriendo precisamente, estén privadas de libertad sin saber si son o no culpables. Si en la base del triángulo están las personas ¿no debería exigirse al Estado que provea de una Justicia rápida y que establezca los mecanismos para asegurarse de las personas sin afectar a un derecho tan fundamental como es la libertad? Si en la base del triángulo están los derechos ¿no debería exigirse a la nación que legisle para que la Justicia pueda funcionar de manera más eficaz y no provocar estas lesiones irreparables de derechos?

El segundo argumento es casi 'hobbesiano'. Consiste literalmente en volver al principio de que el 'Leviatán' -el monstruo con el que Thomas Hobbes identificó al Estado- tiene todo el derecho a usar la fuerza para disciplinar a la sociedad sin tener en cuenta pormenores como la libertad o derechos de los súbditos. Que el Estado puede y debe usar de la fuerza es un principio tan necesario en una cultura constitucional como lo es la preservación de los derechos de las personas. De hecho caminan al paso, pero se debe poner un extremo cuidado en que no se adelante la fuerza sobre los derechos, porque entonces rompemos el triángulo por su base, es decir, nos cargamos el principio de que las personas y sus derechos son lo esencial de nuestro sistema constitucional.

El Estado constitucional no precisa de la amenaza de la prisión preventiva para contener la posible comisión de nuevos delitos por parte de dirigentes políticos catalanes. Al contrario, debe hacer valer precisamente su nación, con su capacidad para legislar y dar solución a los problemas políticos. Debe hacer valer, ante todo, sus personas, también esos mismos dirigentes catalanes, tanto los que están en prisión preventiva como los huidos, sus derechos y su sometimiento a un proceso penal que no arroje sombra alguna sobre la preservación en todo momento de su presunción de inocencia hasta el momento mismo en que se pronuncie la sentencia.