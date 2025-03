¿Se debe celebrar el día del padre?

En los últimos tiempos han ido desapareciendo en España todos los hitos de conmemoración y homenaje a la familia tradicional. La caída ha sido progresiva, ... también anunciada: el 19 de marzo ha muerto ante nuestros ojos sin que nadie haya hecho nada. En el día de San José los niños ya no hacen una manualidad para sus padres en el colegio, hacerlo, dicen, atenta contra la diversidad y es poco inclusivo. A fin de cuentas, son muchos los modelos de familia en los que no hay un padre, acaso puede haber dos; una sola madre, o dos, etc. Ante ese fenómeno, cada vez más frecuente en nuestra sociedad, se ha apostado por eliminar el día del padre, también de la madre, a favor del día de la familia (15 de mayo), más neutro y políticamente correcto.

Los más profundos arguyen que se trata de un acto de amor y generosidad, pues sirve para evitar la tristeza, acaso el acoso, generado por niños con familia nuclear (privilegio) frente a los que provienen de las de otro tipo (monoparentales, homoparentales, etc.) Así, ellos piensan: «Todos tenemos una familia, sea ésta de la especie que sea, eso es lo que nos hace iguales y es lo que debemos celebrar». Sin embargo, convendrán conmigo, que la aparente bondad de dedicar un día para homenajear a las familias, refugio y origen de todos los individuos, se vuelve en algo más complejo cuando recordamos que, aunque todas las familias son equiparables, no necesariamente en todas se fomentan valores éticos ni se busca el bien para la sociedad política en las que están insertas. Véase, por ejemplo, aquellas en las que el papel de la mujer es gregario y secundario, la familia se convierte, en ese caso, en el parapeto de prácticas infames como la ablación. En efecto, equiparar familias sin perspectiva crítica es poco ético, dejando la puerta abierta a la ruptura de nuestros valores mínimos de convivencia.

En ese sentido, hay un modelo de familia, el tradicional, mayoritario en España, que no se rige por valores contrarios a los de nuestra manera de vivir y entender el mundo. Por el contrario, es el espacio desde el que se conserva lo que como sociedad somos. El resto de modelos, se puede decir, no tienen que defender necesariamente valores contrarios al respeto a los derechos humanos, incluso también los fomentan, y es verdad, pero es la nuclear la que garantiza con mayor certeza la supervivencia demográfica, dada su facilidad en la reproducción, y también el respeto a nuestros valores morales gracias a la identificación de roles y su medición pública (aunque en esto no tiene la exclusividad).

La estrategia de celebrar la familia, el todo frente a las partes, minusvalora a los dos elementos necesarios para garantizar la supervivencia, a saber: el padre y la madre; un hombre y una mujer que tienen hijos garantizando la continuidad una vez que los individuos cumplen su ciclo vital. La reflexión es de Perogrullo, pues para afirmar que sin descendencia nuestro fundamento social termina desapareciendo no se requiere de una inteligencia superior, y a pesar de ello, muchos olvidan que si no se fomenta a la familia tradicional vendrá la decadencia de nuestra sociedad, que no se extinguirá como dicen algunos, sino que pasará a ser sustituida por otra con otros principios rectores. Por tanto, la familia como elemento político, visto desde la necesidad de la reproducción, es un factor fundamental que no debe despreciarse desde la labor política inteligente.

Familia se dice de muchas maneras, y aceptamos que ningún modelo es mejor que otro per se, pero elevando la mirada al plano general percibimos que la nuclear es la que más estabilidad y prosperidad nos ha dado a lo largo de la historia. La familia no es una mera fórmula jurídica, sino una institución antropológica, y en un contexto como el actual, con una crisis demográfica gravísima, se necesita potenciar lo que de bueno y bello tiene la vida familiar: la descendencia.

Por todo lo anterior, deben promocionarse los días que ensalzan las familias nucleares y a sus partes constituyentes: padres y madres. Resulta obligado que los colegios los celebren y la Administración los haga festivos. Nuestra sociedad se articula por un modelo de familia, el nuclear, que debe potenciarse sin que ello suponga desprecio a las de otro tipo.

En conclusión, desde la ética afirmamos que hay que ser prudentes respecto a los valores que se promocionan. Lanzar el mensaje «tu familia siempre es buena» no lo es. Sirva de ejemplo el uso de la natalidad como arma de guerra: «El vientre de nuestras mujeres nos dará la victoria» decía Bumedian, presidente de Argelia en 1974, en una instrumentalización inadmisible de las mujeres. Parece obvio que ensalzar a familias cuyos principios son poco éticos es un riesgo que no podemos asumir. En cambio, la celebración del día del padre y la madre permite garantizar un modelo de familia que respeta nuestros valores sin que eso suponga menos inclusión o respeto a la diversidad. Al contrario, garantiza el respeto a los principios legales recogidos en nuestra Constitución y los Derechos Humanos en cuya esencia se encuentran.

El otro argumento es político, no es ninguna novedad que dado nuestro grado de envejecimiento necesitamos niños, pero nuestra necesidad no debe convertirse en un llamamiento para rejuvenecer el país a golpe de personas jóvenes 'a granel'. De hecho, se ha de buscar la calidad y no la cantidad, creando personas de provecho que garanticen nuestra supervivencia y bienestar. Para ello es obligado tener hijos con ganas de ser buenos padres ¿En qué sentido hablamos de 'bueno'? Referido al respeto a los principios recogidos en nuestras leyes y valores morales ¿Cómo? Con una labor social que busque dirigir a los individuos hacia ese horizonte, lo que implica un Estado fuerte.

Que cada uno forme la familia que buenamente quiera, pero no dejemos de promocionar el modelo que tanta alegría y estabilidad nos ha dado. Volvamos a celebrar a nuestros padres, garantía de continuidad y prosperidad. La España del futuro está en juego.