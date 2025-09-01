Cossío, un pedagogo que aún nos interpela

En 2025 se cumplen 90 años de la muerte de Manuel Bartolomé Cossío. Y no deberíamos dejar pasar la fecha como un simple aniversario. Porque ... Cossío no es una figura del pasado, sino un referente para nuestro presente, un maestro que todavía nos habla de libertad, de cultura y de futuro.

Nacido en Haro en 1857 y discípulo predilecto de Francisco Giner de los Ríos, Cossío vivió para la educación. Fue filósofo, historiador del arte y, sobre todo, pedagogo. Falleció en Collado Mediano el 2 de septiembre de 1935, en vísperas de la Guerra Civil, cuando aún presidía las Misiones Pedagógicas de la Segunda República. Su muerte simbolizó el final de un proyecto progresista que buscaba regenerar España desde la escuela.

Hoy, nueve décadas después, su nombre vuelve a ocupar titulares gracias a gestos que son algo más que simbólicos: la reposición de su busto en el instituto de Haro que lleva su nombre y la publicación del magnífico ensayo 'Manuel Bartolomé Cossío. El arte de educar,' del profesor Luis Alfonso Iglesias Huelga. Pero no basta con recuperar su memoria, necesitamos recuperar también su vigencia.

Para Cossío, «la educación era un acto de amor». Una frase sencilla que condensa una revolución. Frente a una escuela basada en memorización y disciplina, él defendió que el alumno no debía ser un depósito de contenidos, sino un fuego que había que encender.

Su propuesta era integral: juego, música, arte, excursiones, colonias, trabajo manual. Apostó por la coeducación, por dignificar la Formación Profesional, por el pensamiento crítico y por la igualdad salarial entre maestros y maestras. Incluso reclamó un pacto educativo que trascendiera a los gobiernos, algo que seguimos sin lograr.

Lo extraordinario es que estas ideas, formuladas hace más de un siglo, siguen siendo el horizonte al que aspiramos. ¿No es eso prueba de que hemos olvidado demasiado pronto a quienes ya nos señalaron el camino?

La culminación de su sueño pedagógico fueron las Misiones Pedagógicas. Desde 1931, centenares de intelectuales –entre ellos Lorca, Antonio Machado, María Zambrano, María Moliner o Miguel Hernández— recorrieron cerca de siete mil pueblos para llevar libros, teatro, música y cine a la España rural. Fundaron más de cinco mil bibliotecas en apenas cinco años. Aquellos «marineros del entusiasmo», como los bautizó Juan Ramón Jiménez, encarnaban lo que hoy llamaríamos una democratización cultural. Y lo hicieron con entusiasmo, con compromiso y con fe en que la cultura podía transformar la vida de la gente.

El golpe de 1936 truncó aquel sueño. Pero el espíritu de las Misiones no ha perdido fuerza: sigue siendo uno de los experimentos culturales y educativos más inspiradores de nuestra historia.

Cossío también fue el gran redescubridor de El Greco. En 1908 publicó la primera gran monografía sobre el pintor, hasta entonces considerado excéntrico y extravagante. Lo situó en el centro de la identidad cultural española, defendiendo que en Toledo alcanzó un realismo moderno y original que lo hacía único.

Lo interesante es que en su forma de mirar a El Greco hay un eco claro de su forma de mirar a los alumnos: liberar de etiquetas, reconocer la originalidad, dar valor a lo que antes se despreciaba. Su célebre «arte de saber ver» era, en el fondo, una pedagogía de la libertad.

Tras su muerte, la dictadura franquista se encargó de borrar su legado. El sistema educativo republicano, abierto y creativo, fue sustituido por uno basado en disciplina y adoctrinamiento. Su nombre desapareció de manuales e instituciones. Pero los intentos de silencio nunca son eternos. Hoy, noventa años después, la memoria de Cossío regresa con fuerza. Y lo hace porque lo necesitamos. Porque su defensa de la educación como acto de amor, de la igualdad como principio y de la cultura como herramienta de emancipación es más urgente que nunca.

Recordar a Cossío no es un ejercicio nostálgico. Es un gesto político y cultural. Su legado nos obliga a preguntarnos: ¿Qué escuela queremos? ¿Qué papel damos a la cultura en la vida pública? ¿Qué valor concedemos a nuestros maestros y maestras?

Cossío nos enseñó que la educación no debía estar al servicio de ideologías ni gobiernos, sino del desarrollo libre y pleno de cada persona. Nos enseñó que la cultura no es adorno, sino motor de transformación. Y nos enseñó que un país solo puede regenerarse desde la raíz: desde la escuela, desde la formación de sus ciudadanos.

El 90º aniversario de su muerte debería servirnos para algo más que homenajes. Debería recordarnos que su proyecto no fue derrotado, solo interrumpido. Y que sigue esperando ser retomado. Por eso, hoy más que nunca, corresponde a quienes legislan y gobiernan dejar de improvisar y asumir un compromiso estable con la educación. Basta ya de leyes de ida y vuelta, de debates partidistas y de reformas que cambian al ritmo de cada legislatura.

Si algo nos enseñó Cossío es que la escuela es demasiado importante para estar a merced del corto plazo. Nuestros niños y niñas no necesitan nuevas disputas ideológicas: necesitan un pacto serio que coloque la educación en el centro de la vida pública.

Noventa años después, la mejor manera de honrar a Cossío no es recordarlo en los discursos, sino escuchar sus propuestas y mirarse en sus acciones. La pregunta es clara: ¿estará nuestra política educativa a la altura de su legado?