LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Cossío, un pedagogo que aún nos interpela

La mejor manera de honrar al filósofo no es recordarlo en los discursos, sino escuchar sus propuestas y mirarse en sus acciones

Daniel Blanquer

Profesor de Filosofía

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:06

En 2025 se cumplen 90 años de la muerte de Manuel Bartolomé Cossío. Y no deberíamos dejar pasar la fecha como un simple aniversario. Porque ... Cossío no es una figura del pasado, sino un referente para nuestro presente, un maestro que todavía nos habla de libertad, de cultura y de futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  5. 5

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  6. 6

    La Laurel ya no es lo que era
  7. 7

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  8. 8

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  9. 9

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo
  10. 10

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cossío, un pedagogo que aún nos interpela