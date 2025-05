San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol

Hace un año implorábamos tu protección con la esperanza de que al interceder ante Dios desde el cielo nuestros problemas fuesen resueltos, ya que en ... la tierra nuestros protectores, los políticos, nos conducen inexorablemente al exterminio de nuestra actividad rural y de nuestro patrimonio.

Pero vemos que nuestras peticiones no han sido atendidas, no por tu falta de interés sino porque no han llegado a destino todavía, debido quizás a la infinita distancia intergaláctica o a nuestra tecnología arcaica, máxime cuando nuestros «protectores» europeos han optado por eliminar las dotaciones dirigidas a este fin. Y también rodearnos de armamento para, no queremos pensar mal, quizás dirigirlo a que nuestro exterminio sea más rápido e indoloro.

Por ello, a pesar de que nos puedan acusar de apostasía, este año acudiremos a Ceres, diosa romana de la agricultura, del crecimiento de las plantas y las buenas cosechas; quien al ostentar el máximo nivel en el Olimpo sabrá apreciar nuestra necesidad extrema. Porque de no tener solución inmediata, probablemente el próximo año no podamos volver a suplicar vuestra intercesión porque el mundo rural haya desaparecido.

Es hora de poner los pies en el suelo y de iniciar un periodo de exigencia directa a nuestros gobernantes en la comunidad autónoma, comenzando por la Ley de Agricultura y Ganadería, algo imprescindible para el sector, que llevamos muchos años pidiendo y otros tantos viendo rechazada. Aquí se demuestra el interés de los grandes partidos por lo global inducido por Madrid y nunca por lo local.

En su día el Parlamento aprobó la Ley de Desarrollo Rural 2000 con unos objetivos jamás cumplidos. Más bien al revés, en todos ellos hemos retrocedido:

Afianzamiento de la población en zonas rurales:

solamente hace falta comparar las cifras en poblaciones con menos de 1.000 habitantes. Son 146 pueblos que en 2005 tenían censados 31.968 habitantes, y que pasaron a 28.366 en 2018. Y en 2025 es obvio que seguimos vaciando el mundo rural.

Logro de un nivel digno de bienestar en armonía con el medio ambiente:

es indudable que para la administración predomina el interés medioambiental extremo sobre el bienestar de los trabajadores y ganaderos del sector; ello implica que nuestros jóvenes no sientan el apoyo de sus políticos y abandonen los pueblos y con ello ese gran legado que tanto sudor y trabajo supuso para nuestros ancestros.

Consolidación en el medio rural de la Agricultura y de la ganadería:

a la vista está el deterioro irreversible de la agricultura y ganadería con vistas, nos tememos, a la desaparición total; los precios de algunos productos son hoy mas bajos que en años anteriores; algunas gramíneas se vendían a mayor precio en décadas anteriores que lo que hoy recibimos. El pan, alimento básico, era cambiado «uno a uno»: un kilo de trigo por un kilo de pan. Hoy día el kilo de trigo es más barato que entonces y el de pan lo pagamos 10 veces mas caro; sobra decir que los costes de producción se han disparado por encima del 40%.

Consecución de servicios y equipamientos adecuados para las zonas rurales:

en su lugar se cierran farmacias, bancos y cajeros, bares como lugar de encuentro, servicios de alimentos diarios y básicos, etc. Qué joven, en estas circunstancias sería capaz de seguir en el medio rural. Pues si no se produce el relevo generacional, estamos abocados al abandono de una labor esencial, básica e imprescindible para la vida como es el sector primario en nuestros pueblos.

Es necesario pensar desde La Rioja, por la Rioja y para la Rioja, que es lo que interesa para nuestro futuro; el ejemplo nos lo da el gobierno central donde las mayorías se rechazan para alimentar a toda España con las decisiones de una sola comunidad y de sus escasos siete diputados; con la gran diferencia de que llegado el caso, en La Rioja siempre predomina la solidaridad con el resto de los españoles. Queda la esperanza de que sepamos luchar como siempre lo hemos hecho hasta conseguir que estos augurios negativos reviertan en esa Rioja acogedora, puntera, generosa y pionera en iniciativas emprendedoras en materia de trabajo, calidad y bienestar para todos los que vivimos en el medio rural hermanados con lo urbano.