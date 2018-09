El jueves pasado llegué a casa a las dos de la tarde. Me dolía la cabeza, me tumbé en el sofá y puse la televisión. Salió La 2, ese canal que hace años era la U-Hache-Efe, única alternativa a La-Primera-Cadena. Los niños de ahora no pueden comprenderlo; cuando intentas explicárselo, te miran como se miran los restos de una iglesia visigótica: les parece que venimos de alguna región subdesarrollada y árida, de un pasado analógico, remotísimo. Salió La 2, iba diciendo, y apareció Curro Jiménez.

A mí no me dejaban ver Curro Jiménez porque la ponían los domingos por la noche y mi madre estaba ya harta de bregar con nosotros. Yo burlaba el toque de queda con una habilidad de marine: caminaba tumbado por el pasillo, entreabría la puerta de salón y, a través de aquella rendija, veía a Curro, al Estudiante, al Algarrobo y al Gitano. Eran -ahora me doy cuenta- gente de verdad: los guapos y los feos eran guapos y feos de verdad, de barbas arriscadas y llenos de imperfecciones, y hasta las señoras estupendas que a veces aparecían (Charo López, Mirta Miller, Agata Lys) eran mujeres rotundas que lucían con orgullo sus bienes naturales: la que tenía tetas tenía tetas, la que tenía dientes raros tenía dientes raros y la que tenía ojos azules tenía ojos azules.

Pensé que si hoy hubieran rodado Curro Jiménez, habrían escogido actores plastificados, todos iguales y pluscuamperfectos, con sus barbitas recortadas, saturados de abdominales de gimnasio y pechos postizos, depilados y tatuados a lo malote, con los dientes perfectamente alineados, un frondoso pelo importado de Turquía y lentillas de colores.

Y pensé que había más verdad en Curro Jiménez que en casi todas las cuentas de instagram.