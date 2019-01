CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

Gandhi dijo que si la ley no es buena basta para ser desobedecida. Esto, por supuesto, en un país ocupado por fuerzas armadas extranjeras puede ser más que entendible. Lo que no se entiende es que quienes presumen de demócratas media hora después del recuento de votos estén en la calle protestando porque los resultados no son los que esperaban.

La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación que dan legitimidad. El voto es una parte muy importante. Después de tanta teoría, lo único que está claro es que si no estamos dispuestos a tomar la medicina que recomendamos a los demás, la cosa no funciona. Perpetuarse en el poder lleva siempre a la degeneración, sólo es cuestión de tiempo y de los valores del individuo en cuestión. La alternancia es la savia que regenera la democracia, y sin esa regeneración la esencia de ésta desaparece. La historia está llena de ejemplos. Bernard Shaw lo dijo de otra manera: «Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia». Ambos por el mismo motivo.

Algo de lo que nos queda mucho por oír es del famoso proceso del 1-O. Rull y Turull aseguran que aquí a quien se juzga es a la democracia. Forcadell, por su parte, lo que pide es que el proceso sea retransmitido. ¿Dejarán hacer quinielas? Lo único que tengo claro es la cara de bobos que se nos va a quedar a todos cuando acabe. Más al sur llama la atención la amplia sonrisa de Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, en la investidura de Moreno Bonilla, alguien a quien ella considera un facha que será presidente gracias al apoyo de la ultraderecha. Lo único que ayuda a entender su gesto es el hecho que ella tiene muy claro: mande el fascismo o mande el comunismo, el sueldo de sus señorías es el mismo.