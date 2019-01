No será hasta el próximo 13 de febrero cuando los Presupuestos Generales del Estado se voten por primera vez en el Congreso, pero desde mañana mismo empezarán a ser debatidos y serán muchas las alegaciones, enmiendas y vetos que se propongan. Ya están más que barridos y preparados todos y cada uno de los rincones del palacio de la Carrera de San Jerónimo para que sus señorías puedan reunirse a fin de llegar a algún acuerdo o intercambiar cromos, incluida, cómo no, la subvencionada cafetería adjunta al hemiciclo. Los españoles no tememos que las cuentas presentadas por Sánchez y su Ejecutivo acaben siendo las del Gran Capitán. Lo que sí nos da un poco de miedo es que terminen por ser las cuentas de Torra, con tal de que ello permita seguir usando el Falcon sin dar explicaciones.

Después de lo del billar francés, ahora nos dicen que Moreno Bonilla es adicto a la carambola política. ¿Será premonición? Sánchez, que sigue a lo suyo, pide a PP y Ciudadanos que se abstengan en la votación de los Presupuestos o voten a favor. Esto poco después de acusarles de ser los «voxonaros» de la política española. Pero no solo por estos lares se da eso de pájaros que disparan a escopetas: el FBI abrió una investigación para determinar si Trump trabaja a las órdenes de Rusia.

En el asunto del famoso cadáver, al parecer la familia Franco tiene en su mano paralizar la exhumación hasta abril. Es increíble que siga ganando batallas cuarenta años después de muerto. Ya nos costó asimilar lo del Cid Campeador y eso que él al menos estaba de cuerpo presente.