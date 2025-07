Dos modelos, dos realidades

La Rioja continúa avanzando con paso firme con una hoja de ruta basada en un el cumplimiento de un programa de Gobierno secundado en las ... urnas por una amplísima mayoría social. Supera etapas con legítima ambición, desde la lealtad y contribución al proyecto compartido que es España, con la determinación de un Ejecutivo cercano, que cumple sus compromisos y trata de resolver con sentido común y eficacia las demandas de los ciudadanos. Parece sencillo, pero no lo es y a los hechos me remito.

Cumplir lo prometido se ha convertido en algo, por desgracia, cada vez más extraordinario, ahí radica buena parte de la desafección de los ciudadanos con la clase política. Una distancia que el buen Gobierno de Gonzalo Capellán combate desde la credibilidad, desde la eficacia y desde la empatía. El reciente debate sobre el estado de la región fue una clara muestra de que en nuestra Comunidad existe un modelo en las antípodas del que gobierna España.

Así, mientras eso ocurre en esta pequeña gran región, la Comisión Europea reprocha en un duro informe la falta de avances de Sánchez en la lucha contra la corrupción y éste trata, con escaso éxito, de prolongar su agonía en la tribuna del Congreso excusando lo injustificable.

El proyecto del PP de La Rioja para esta tierra no se detiene, no cae en la autocomplacencia, se ha examinado en el debate sobre el estado de la región y rinde cuentas antes del verano para reiniciar el curso político aún con más fuerzas. Somos ambiciosos porque confiamos plenamente en las posibilidades de progreso de esta región y de quienes la habitan. Recientemente, en el Parlamento de La Rioja, el presidente dio cuenta ante los representantes de los riojanos del alto grado de cumplimiento de los diez principales anuncios con los que acudió a esta cita un año antes y presentó una ambiciosa batería de nuevos compromisos con vistas a los próximos meses, sin descuidar las legítimas reivindicaciones a un Gobierno de España que no cumple con La Rioja.

Así, renovando el firme compromiso con garantizar las mejores políticas sociales (Educación, Sanidad y Políticas Sociales) con récord de inversión, profesionales e infraestructuras; con el permanente apoyo y cercanía a sectores claves como el agroalimentario o el de los autónomos y pymes; el Ejecutivo regional da ahora un paso más en el cumplimiento de su programa abordando nuevas realidades y necesidades que permitirán mejorar la calidad de vida y el bienestar de los riojanos.

Un objetivo de región, compartido, en el que tienen cabida el programa +CAR, que permitirá mejorar los servicios bancarios en los pequeños municipios de nuestra región; el nuevo servicio de adicciones tecnológicas para asistir a menores, adolescentes y sus familias sobre el uso inadecuado de las nuevas tecnologías; la nueva unidad de neurocirugía con la que el Seris amplía su cartera de servicios; la reforma del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo y el impulso decidido a nuevos centros educativos en Villamediana de Iregua, el logroñés barrio de Varea, Nalda y Santurde.

En esta numerosa batería de proyectos a medio plazo, merecen un capítulo aparte los del ámbito económico. La labor de autónomos, pymes, empresarios y trabajadores son el pilar sobre el que se asienta el desarrollo regional. En el ámbito de sus competencias, al margen de un marco fiscal favorable y de numerosas líneas de ayudas para el desarrollo de su actividad profesional, el Ejecutivo les tiende la mano en forma de proyectos estratégicos de región como la Mesa de Aceleración de Proyectos; sendos planes de Comercio y Desarrollo Industrial o un Plan de Relevo Generacional que ofrece ventajas tanto a los autónomos cercanos a la jubilación y a los estudiantes de grados de FP.

Cumplimiento de la palabra dada e impulso a nuevas medidas, de la mano de los sectores implicados, pensando en el interés común. Justamente lo contrario a lo que sucede con un Gobierno central que olvida sus promesas, hace de la improvisación su principal razón de ser y agoniza acechado por los casos de corrupción, al tiempo que se muestra incapaz de legislar y sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que comprometen la prestación de servicios fundamentales tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos de toda España. Dos modelos bien diferenciados que ofrecen dos realidades bien distintas.