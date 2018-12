CREMA CATALANA

Pedro Sánchez, que es presidente del Gobierno, y Quim Torra, que sólo preside la Generalitat, han pactado buscar una propuesta política en el marco de la seguridad jurídica. Ambos buscan una respuesta democrática para el conflicto catalán, antes de que se haga extensivo a toda España. Mientras esto sucede, el Congreso ha aprobado la ley de muerte digna con amplia mayoría, con el apoyo del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. La norma era la requerida por el partido de Rivera, que sabe que eutanasia significa «buena muerte». Todos, excepto los suicidas, sabemos, como lo supo Borges, que la muerte, además de vasta y vaga, es necesaria.

La rebeldía catalana ha pasado a ser disidencia abierta contra el Estado, que somos todos, mientras no haya unas nuevas elecciones generales y elijamos otro. Lo que antes era encrucijada se ha tornado disidencia abierta. Los que no quieren ser España, que no son todos catalanes, han ganado la triste batalla. Todo sucede cuando se desmorona el Estado que, además de usted y yo, somos todos, incluso los que no han nacido aquí y no alardean de españolistas, que es una tarea de alto riesgo.

Hasta que no haya nuevas elecciones, hay poco que hacer, pero hay que hacerlo y no tenemos ni ganas ni fuerzas, porque no siempre querer es poder. ¡Qué más quisiéramos!