Crece el hambre y la desigualdad

El compromiso de avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fue acordado en el año 2015 en la ONU. Los ODS pretenden acabar con la pobreza y el hambre, reducir la desigualdad económica y la desigualdad de género, avanzar en salud y educación y combatir el cambio climático que amenaza la existencia humana y que afecta en primer lugar a los más pobres. Transcurridos tres años, si miramos los resultados en España y en La Rioja, el panorama es bastante desalentador y muestra la despreocupación de la mayor parte de las fuerzas políticas y de las instituciones en promover estos objetivos básicos para el bienestar general y la justicia en el mundo.

Proponemos fijarnos en cinco cuestiones como denuncia y reivindicación en esta fecha:

1.- 821 millones de personas pasan hambre en el mundo, sobre todo en África (21% de la población y 256 millones de personas) y en Asia (11,4% población y 515 millones de personas). El hambre crece por tercer año consecutivo; los conflictos armados, sucesos climáticos extremos y la crisis económica son las causas principales.

De los 27 estados más desfavorecidos, 26 están en el África subsahariana. «La pobreza extrema podría eliminarse en los próximos 12 años si todos los donantes reasignaran ayuda a quienes más la necesitan y se comprometieran a alcanzar el objetivo de la ONU de proporcionar el 0,7% del PIB», asevera la Organización de Naciones Unidas. Todo ello espolea la exigencia de una política europea solidaria con África, sin el doble rasero del expolio, y que busque el desarrollo justo y sostenible.

Pedimos recuperar la cooperación al desarrollo destruida por los recortes, a un 0,4% en España y en La Rioja, en la senda de conseguir el 0,7%.

2.- Se mantienen altas cotas de pobreza en España. El 18% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social; son 8,6 millones de personas, de los que 4,1 millones viven en exclusión severa.

El 15,3% en La Rioja en riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 47.977 personas; además el 30,4% de las personas con dependencia no reciben ninguna ayuda. No aceptamos el argumento conformista de que otras comunidades están peor, pues no resuelve los graves problemas de esta población y trata de ocultar la carencia de políticas sociales efectivas.

3.- El número de personas ricas o muy ricas no para de crecer. En La Rioja han pasado de 2.054 personas en 2011 a 2.259 en 2016, con una media de 2,8 millones de euros. En España, con una fortuna de más de 30 millones de euros han pasado de 200 personas en 2006 a 579 superricos en 2016.

Causas: las políticas de austeridad, los recortes salariales y la precariedad en el empleo por un lado, y una injusta política fiscal para los más ricos que pagan poco o nada, cargando sobre los trabajadores y las clases medias el grueso de la aportación fiscal; unido a la evasión fiscal y la ocultación de fortunas en los paraísos fiscales.

El impuesto sobre Sociedades acumula un desplome de casi el 50% desde 2007, de forma que en una década el agujero producido al Tesoro Público es de casi 148.000 millones según el sindicato de inspectores de Hacienda (GESTHA).

Debemos ser conscientes de que la concentración de riqueza extrema corroe las instituciones. En vez de servir al bien común, favorecen los intereses de las minorías con dinero, poder e influencia. Reclamamos en La Rioja, el mantenimiento del impuesto del Patrimonio sin bonificaciones y también el Impuesto de Sucesiones.

4.- Recuperar la sanidad y la educación de los grandes recortes producidos por las políticas de austeridad y recuperar igualmente las políticas de dependencia muy abandonadas durante la crisis. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública cifra en 20.000 millones de euros el coste de los recortes en salud desde el 2009. Queremos una educación y sanidad públicas y de calidad, revertiendo la privatización.

5.- Avanzar contra el cambio climático. Nos afecta a todos y sobre todo a las poblaciones más empobrecidas, como lo demuestra el crecimiento del hambre. Es preciso un cambio radical en las políticas económicas y orientarse decididamente a acabar con los combustibles fósiles e impulsar las energías sostenibles y promover un modo de vida acorde con la sostenibilidad ambiental; venciendo la resistencia de los poderosos grupos económicos que presionan en contra.

Exigimos a nuestros políticos e instituciones un compromiso concreto y decido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para avanzar en justicia social, igualdad y políticas económicas sostenibles.