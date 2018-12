Aquella copla de Yupanqui

Este año tan hermoso camina hacia su muy feliz final, más aún que el del año pasado, y mira que es difícil. España se anima más y más, y mucho más ahora que suenan villancicos, brillan luces para que se orienten mejor hacia nosotros los extraterrestres y los Reyes Magos, y los especialistas en convencernos para que consumamos a tutiplén casi nos han adelantado el mito del Niño, propio de variadas y antiquísimas culturas, hasta san Mateo, así que en la temporada próxima esas festividades nos las ubicarán en san Bernabé los especialistas de la publicidad para morros y comentarios de ateos, agnósticos y progres. Ya la tenemos buena.

Por lo que me cuentan, para morros los de Andalucía desde lo de las elecciones del pasado domingo, donde se repartieron más morros que caretas tienen los cerdos de las dehesas de toda España, incluidos los del coto de Doñana. Yo no pude participar del acontecimiento porque la víspera me retiré al atardecer a mis aposentos palaciegos, mas a la mañana siguiente se repartían casi a partes iguales los rostros compungidos y las sonrisas cómplices. Si volvieran esta semana don Ramón María del Valle-Inclán y don Santiago Ramón y Cajal, que vivieron tiempos tan españoles como estos, gozarían de lo lindo...

Yo, ante tal situación y para aclararme, he dedicado dos ratos esta semana a hacer una estadística en mi pueblo entre cincuenta personas de las que estaba seguro que iban a votar a alguna de esas cinco formaciones y ha resultado que cada formación ha logrado diez votos; me he quedado como estaba. Y es que los inteligentes descendientes de los históricos emiratos y colonizadores cristianos del norte han dado al traste con mis enciclopédicos conocimientos demoscópicos. En fin, regreso a la realidad: la cosecha de aceite parece que va a ser buena en esta parte del valle del Ebro. Veremos lo que influirá el resultado andalusí que estos días hace retemblar la piel de toro; por lo pronto, esperemos que ese desenlace democrático no arrastre a algunos a destrozar la cosecha del óleo en Al-Ándalus, pues ya la jota clásica nos marca la maravilla cultural ambivalente del árbol del olivo, que contenta a todos: «De los árboles del campo/ el olivo es el mejor,/ pues alegra la ensalada/ y alumbra a Nuestro Señor".

Por otra parte, acabo de enterarme de que mañana disputan en España un importante encuentro dos equipos argentinos; me parece que en Las Gaunas, pero no estoy seguro. Tampoco sé por qué tienen que venir a La Rioja de aquí si pueden enfrentarse en la de allá, donde abundan numerosas aficiones filosóficas -semejantes a las nuestras- que, mientras se cruzan intrincadas disquisiciones acerca de los errores en las alineaciones, podrían intercambiarse deleitosos bocadillos de jamón con tomate y aceite y vino de La Rioja de allí, tan querida. Qué acierto tuvo el gran argentino Atahualpa Yupanqui al componer aquella cuarteta de milonga: «Es demasiao aburrido/ seguir y seguir la huella,/ andar y andar los caminos/ sin nadie que me entretenga». Seguro que la hizo pensando en España: aquí todos tenemos la oportunidad de no aburrirnos. Qué suerte.