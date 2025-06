Cazar lobos no es proteger la ganadería, es demagogia

La reciente decisión del Gobierno de La Rioja de abrir la veda del lobo no se basa en criterios científicos ni técnicos, ni responde a ... la voluntad de apoyar en serio a la ganadería extensiva. Es una decisión puramente política y electoralista, un paso atrás irresponsable que echa por tierra los avances logrados para la conservación y la coexistencia con una especie con un valor ecológico extraordinario.

La Rioja había sido, en los últimos años, un ejemplo de diálogo y responsabilidad en la gestión del lobo, un animal al que persigue una injusta leyenda negra. La aprobación en 2023 del Plan de Gestión en La Rioja fue fruto de un proceso de mediación y participación social real entre todos los sectores implicados, incluido el sector ganadero y conservacionista, que permitió alcanzar acuerdos para sentar las bases de una verdadera coexistencia. Un enfoque que comenzaba a dar resultados: según los datos oficiales, los últimos conocidos, los daños al ganado extensivo se redujeron un 30% entre 2022 y 2023, a pesar de que el lobo seguía recuperándose lentamente.

Tanto el lobo como la ganadería extensiva deben tener su lugar en las montañas de La Rioja, y en el plan se recogían medidas de apoyo público para hacerlo posible: ayudas para la adquisición de mastines, financiación de cerramientos en montes de utilidad público, un servicio de pastoreo nocturno para explotaciones que sufran ataques, o indemnizaciones más justas cuando estas se produzcan. Son medidas que pueden mejorarse, y de hecho, el actual Gobierno regional ha ido aumentando las cuantías que cobran los ganaderos por cada animal muerto o herido.

Pero en lugar de reforzar la coexistencia, el Gobierno regional ha preferido convertir al lobo en un chivo expiatorio y un arma política. Tras la eliminación de la protección autonómica de la especie con la modificación de la Ley de Biodiversidad de La Rioja, aprobada la semana pasada por el Parlamento regional, el ejecutivo autonómico pretende reabrir la veda del lobo de manera inminente.

Desde WWF rechazamos rotundamente la caza del lobo en La Rioja y pedimos al Gobierno regional que recapacite. En primer lugar, porque declarar a la especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable es ilegal, según dictaminó en julio de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al anular el plan de Castilla y León que permitía la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del río Duero.

Las poblaciones de lobo en nuestro país se encuentran en un estado «desfavorable-inadecuado», lo que obliga a tomar medidas adicionales para asegurar su viabilidad futura. Aunque se rebaje su protección, las administraciones regionales están obligadas a trabajar para mejorar el estado de conservación del lobo. Y eso significa tanto permitir el crecimiento en su propio ámbito geográfico (es decir, mantener y aumentar la actual población), como asegurar la expansión a otros territorios.

El lobo no es el enemigo: es parte esencial de nuestro patrimonio natural, una especie asombrosa que merece vivir y recuperar su papel clave para la salud de los ecosistemas

Apenas cuatro manadas campean en las montañas de La Rioja, en su mayoría compartidas con provincias vecinas, pero esos lobos tienen un papel crucial para el futuro de la población ibérica de la especie: desde La Rioja se puede establecer un corredor con Aragón y Cataluña, a donde están llegando de forma natural ejemplares procedentes de Europa. La variabilidad genética del lobo ibérico es la más baja del continente, y la conexión con los lobos europeos sería todo un salvavidas genético.

Más allá de la conservación del lobo, desde WWF decimos no a su caza porque es una falsa solución al conflicto con la ganadería. La ciencia nos dice con claridad que proteger el ganado extensivo con medidas preventivas, y no matar lobos, es la manera más eficaz de reducir los daños. Creemos que las políticas públicas deben construirse desde la evidencia y una información veraz, no desde los bulos.

Si de verdad queremos proteger la ganadería extensiva, que enfrenta retos estructurales muy serios y está en declive en todas las regiones de España —sí, también en zonas sin lobos—, lo último que necesitamos son campañas de distracción contra el lobo. El Gobierno de La Rioja podría empezar por aprobar una Estrategia regional de apoyo a la ganadería extensiva que preserve su papel socioeconómico en el medio rural y sus beneficios ambientales, algo que llevamos años reclamando desde WWF.

Hoy, más que nunca, pedimos sentido común, respeto por la legalidad y por el conocimiento científico. Porque el lobo no es el enemigo: es parte esencial de nuestro patrimonio natural, una especie asombrosa que merece vivir y recuperar su papel clave para la salud de los ecosistemas.