Conversaciones con una premio Nobel

Recuerdo nítidamente aquella mañana transitando entre los laberínticos despachos de Caltech. Había llegado desde UCLA para impartir una conferencia, y después compartiría esa sana costumbre que tienen los faculty americanos de reunirse para comer juntos. Esos lunch intensos y apresurados que, en muchas ocasiones, son entrevistas de trabajo encubiertas y en las que uno sabe que se la juega. Me encontraba en esa fase de prospectiva para postular a plazas de assistant professor y Caltech era uno de mis destinos preferidos. Todo esto, claro está, antes que don Santiago Ramón y Cajal se metiera, con su tino habitual, por medio.

De improviso, como suele suceder cuando uno transita por territorio comanche, se me apareció entreabierta la puerta del despacho de la Prof. Frances Arnold. Ya nos conocíamos. Pasé simplemente a saludar, con la inocencia y pudor del que se sabe en presencia de un «big name», pero de los grandes. Me recibió con gesto firme, sonrisa estoica y tras el apretón de manos de rigor, entró en faena sin apenas clarines: «¿Qué tal va lo nuestro? ¿Cuándo estará el paper escrito?». Yo, con la cara de circunstancias que se nos pone a los computacionales cuando un experimental de campanillas nos aprieta las clavijas, sólo atiné a responder: «Bueno, es que estos estudios son lentos, son muchos factores los que hay que considerar en la reactividad de las enzimas...» Según iba recitando mi letanía de evasivas habituales, y al ir viendo las expresiones de su rostro, iba comprendiendo instantáneamente que aquella reunión iba a ser de las de armas tomar. Una vez finiquitada, con más pena que gloria, la conversación sobre nuestras colaboraciones en marcha, la siguiente pregunta que recibí para cambiar el tercio fue: «Veo que estás pensándote postular para Caltech. En algún momento tendrás que convencernos para que te contratemos. Vamos a ir ganando tiempo, ¿cómo piensas hacer famoso a este departamento en cinco años?» Me quedé petrificado, sin apenas aliento. No recuerdo exactamente lo que respondí, pero supongo que, dadas mi personalidad y ambiciones, debió de ser alguna medianía insulsa que, por supuesto, no era lo que ella esperaba escuchar. Lo que sí recuerdo perfectamente es la respuesta sincera, a todas luces alocada, que me vino a la mente instintivamente, pero que no me atreví a revestir de palabras: «Ayudarte a ganar el premio Nobel».

Sirva esta tribuna para expresar, además de la emoción y alegría por mi proximidad personal y profesional con Arnold, el carácter decidido y el liderazgo innato de ésta, probablemente la personalidad más poderosa que he conocido y seguramente una de las claves de su muy reconocido éxito. Recuerdo su firmeza al desestimar las ideas que le propuse originalmente: «Eso ya está resuelto», me dijo sin pestañear. «Podemos conseguir la selectividad que queramos mediante Evolución Dirigida. Dime cómo podemos hacer reacciones que nos han sido imposibles hasta ahora». Siempre me impactaron su talento y determinación. Lo tenía claro. Se sentía ganadora.

Su mentalidad práctica y determinación para resolver problemas le llevaron a adoptar una aproximación efectiva y revolucionaria en sus investigaciones. Decidió emular la estrategia más poderosa que existe en la Tierra para lograr nuevos procesos metabólicos y adaptativos: la Evolución mediante combinación de ADN por reproducción o recombinación, y la Selección de aquellas variantes genéticas más competentes. En la naturaleza, esa capacidad de adaptación supone la diferencia entre la vida y la muerte y, por tanto, la posibilidad de transmitir esos nuevos genes a las siguientes generaciones. Tales desarrollos permiten que hoy en día los biocatalizadores (enzimas) puedan operar en condiciones útiles para la industria farmacéutica y de los biocombustibles, e incluso posibiliten nuevos procesos químicos, todo ello de manera más sostenible y amigable con el entorno. Asimismo, la Evolución Dirigida de anticuerpos humanos está contribuyendo decisivamente al desarrollo de inmunoterapias efectivas para enfermedades como el cáncer.

Frances Arnold es el enésimo ejemplo de que la innovación conceptual y tecnológica produce desarrollos científicos de los que todos nos beneficiamos y permite nuestra propia Evolución. Pero no lo hizo sola. Lo consiguió gracias al trabajo de sus estudiantes e investigadores, y gracias a que está inmersa en un ecosistema dedicado en cuerpo y alma a la investigación de calidad. Creer y fomentar la competitividad basada en aptitudes, méritos y resultados es la única vía para progresar como sociedad, más allá del ingenuo (y caro) buenismo y la estéril corrección política imperantes. Los ciudadanos debemos exigir de manera urgente un cambio de modelo productivo basado en el conocimiento, con el fin de afrontar los graves retos económicos, sanitarios, energéticos y sociales a los que nos enfrentamos. Si otros países y regiones lo hacen y funciona, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso somos inferiores?

