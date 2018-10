EL CONSUELO

No hay día que a Martina no se le arremolinen los pensamientos. Pero en septiembre los recuerdos de su infancia se agolpan pidiendo a gritos recuperar la esencia que un día tuvieron antes de dormir el sueño de los justos.

En sus breves paseos, le encanta ver cómo la ciudad recobra el pulso pasados los sanmateos. Es una mujer de rutinas. Se aferra a ellas como si fueran la garantía de su supervivencia y desea que las fiestas pasen rápido porque le hacen sentirse como un funambulista sin red. A Martina le encanta la chirriante y contagiosa vida de los colegios a la hora del patio. Sonidos que le trasladan a su infancia. Una época que añora quizá porque es la única en la que se sintió verdaderamente protegida. El resto de su vida, cree que ha sido un desperdicio y que pasará por este mundo sin pena ni gloria, de forma anónima. No es que le moleste, siempre ha sido una mujer discreta, partidaria de permanecer en un segundo plano, aunque en el fondo le duele haber pasado tan de puntillas por este mundo.

Pero últimamente ha encontrado consuelo en las noticias de las tres, que engulle como el puchero diario, porque «para tener el minuto de gloria que tienen algunos, mejor me quedo como estoy». Menciona a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, «que le han pillado con el carrito del helado, llamando maricón a Marlaska», pero lo peor, dice, es que primero dijo que no y luego que sí, pero sin intención. ¡Vamos hombre! Luego se refiere a Montón, a Casado y al mismísimo Pedro Sánchez, que es guapo pero no como su amadísimo Felipe González, a sus títulos, plagios, y demás... En fin, para eso se queda como está, comenta, mientras regresa a su añoranza, a su silencio.