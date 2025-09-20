San Mateo, una celebración que nos une

Cada septiembre, Logroño se transforma. Nuestras calles y plazas vibran con una energía renovada, llenándose de vida, color y música. Como alcalde, pero sobre todo ... como logroñés, me emociona invitaros a compartir una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia Riojana. Este año hemos preparado un programa completo con más de trescientas actividades, pensado para cada edad, cada gusto y cada sensibilidad.

San Mateo es un perfecto maridaje entre tradición y modernidad. Desde la proclamación de los vendimiadores, la lectura del pregón a cargo de Francis Paniego, hasta el emocionante disparo del cohete, cuando el himno de Logroño resuena en una sola voz. San Mateo es la ofrenda a nuestra Virgen de Valvanera y la quema de la cuba, es la música que nos une, la magia de Gorgorito, el pañuelo anudado a nuestro cuello, la ilusión de cada niño, los sabores de nuestra gastronomía, la riqueza de nuestro folclore y la importancia de nuestra cultura.

Este año, la música vuelve a ser protagonista. Mikel Izal ofrece hoy en la plaza del Ayuntamiento el único concierto gratuito de su gira, un regalo para la ciudad y un potente reclamo turístico. Pero la diversidad es el alma de San Mateo. Por ello, junto a Izal, celebraremos la energía de artistas emergentes como DollarSelmouni, la potencia rockera de La Rock-A, el folclore moderno de Puro Relajo, el talento de los artistas locales y la vibrante sesión de DJ Carmen de la Fuente, que puso ritmo al cohete anunciador. Nuestra meta es que la música resuene en cada rincón, empape cada barrio y sea disfrutada por todos: niños, jóvenes, mayores... ¡todos! La música en San Mateo es ese idioma común que nos conecta.

Guardo en mi memoria momentos inolvidables de mi infancia. Hoy, mi compromiso es que esos recuerdos sigan vivos para las generaciones venideras

Un gesto que me emociona especialmente este año fue la entrega del primer pañuelo mateo a más de cuatrocientos bebés nacidos en Logroño durante el último año. Estoy convencido de que esta iniciativa se convertirá en una hermosa tradición. Porque San Mateo es, ante todo, una fiesta familiar. Los Gigantes y Cabezudos, el tragantúa, las marionetas de Gorgorito, los hinchables, los fuegos artificiales, las chocolatadas... son esas experiencias que marcan la infancia y que, años después, esos niños ya convertidos en adultos recordarán con una sonrisa. Yo mismo guardo en mi memoria momentos inolvidables de mi infancia. Hoy, mi compromiso es que esos recuerdos sigan vivos para las generaciones venideras.

No podemos entender San Mateo sin su raíz más profunda: la vendimia. El pisado de la uva, la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, las carrozas, la exaltación de las chuletillas al sarmiento, las degustaciones que alegran cada esquina, el tradicional concurso de calderetas y la presencia de las casas regionales... todo ello conforma el ADN de estos días. En el pisado popular de este año, hemos querido poner un merecido foco en la mujer y el deporte, reafirmando nuestro compromiso con una fiesta que celebra la igualdad y reconoce los logros de quienes construyen nuestra ciudad. Y ahí están también los grupos de danzas regionales, la dulzaina, los festivales folclóricos... porque la tradición no puede faltar en estos días.

Como alcalde, me siento especialmente orgulloso de que este San Mateo sea más accesible e inclusivo. Hemos habilitado una plataforma en la Plaza del Ayuntamiento para que las personas con discapacidad disfrutaran del cohete y lo hagan también de los conciertos con total visibilidad y seguridad. Durante el desfile de carrozas, contaremos con espacios reservados para ellos, y en actos clave, habrá intérpretes de lengua de signos. Además, el recinto ferial mantendrá un día sin ruido ni luces, para que todos disfruten sin barreras. Por otro lado, hemos reforzado la presencia de Puntos Violeta para prevenir agresiones sexistas, porque la igualdad y la seguridad son pilares fundamentales de cualquier celebración. San Mateo no será plenamente fiesta mientras alguien se quede al margen.

Si algo distingue a estas fiestas es que no se quedan en el centro. San Mateo se vive en el Espolón, sí, pero también en cada barrio que se llena de degustaciones, de música y de alegría. Las asociaciones vecinales, las peñas, las casas regionales... todos aportan un ingrediente esencial: su amor por Logroño y sus ganas de que disfrutemos juntos. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos por su esfuerzo y compromiso. Un agradecimiento que me gustaría hacer extensible a voluntarios, hosteleros, Protección Civil, cuerpos de seguridad y trabajadores municipales. Sin su dedicación, San Mateo no sería la fiesta de todos.

Y para cerrar con broche de oro, San Mateo es también cultura. El Teatro Bretón alza su telón para recibir a grandes nombres como Toni Acosta, Carlos Sobera, Juanjo Artero y Gabino Diego, consolidando a Logroño como un referente cultural también durante estos días.