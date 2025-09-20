LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

San Mateo, una celebración que nos une

Este año se ha preparado programa completo con más de trescientas actividades, pensado para cada edad, cada gusto y cada sensibilidad

Conrado Escobar

Alcalde de Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:28

Cada septiembre, Logroño se transforma. Nuestras calles y plazas vibran con una energía renovada, llenándose de vida, color y música. Como alcalde, pero sobre todo ... como logroñés, me emociona invitaros a compartir una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia Riojana. Este año hemos preparado un programa completo con más de trescientas actividades, pensado para cada edad, cada gusto y cada sensibilidad.

