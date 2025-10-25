Logroño crece y avanza

Estos dos años hemos apostado por una ciudad que crece y avanza con ilusión para preservar su identidad y perspectiva de futuro, que sueña a ... lo grande, pero con los pies en la tierra, con la mirada alta. Logroño funciona y se consolida como una de las ciudades con mayor calidad de vida de España.

Hay un derecho a la ciudad que tiene que llegar a todos los rincones y que se traduce en facilitar el acceso a la vivienda, a la limpieza, a la seguridad y, por supuesto, a no dejar a nadie atrás. Consiste en poner el foco siempre en las personas, y ese es el Logroño por el que los concejales del Gobierno local nos vaciamos con pasión.

Esta semana hemos debatido de todo ello en el Debate del estado de la ciudad. Mi visión de la ciudad se resume en tres conceptos: identidad, valor y perspectiva. Identidad es todo lo que nos une, en ella subrayo la población que crece cada año, diversidad cultural y demográfica que rejuvenece y mejora esta hermosa ciudad. Identidad es también nuestra la historia y cultura, lo que nos une y nos enseña de dónde venimos. En este sentido, el Proyecto 1521 supondrá la regeneración urbana del entorno del Revellín y Valbuena, dotando a esta zona de nuevos usos de disfrute, a la vez que proyectamos nuestro patrimonio. En noviembre comienzan las excavaciones y avanzan ya también los trámites para el primero de los aparcamientos subterráneos que incluye el proyecto, y ya hemos acordado con el Ministerio de Defensa la adquisición de los edificios de Comandancia.

El valor implica poner a la ciudad en el centro, ser capaces de apartar los intereses de partido o incluso individuales para colocar a la ciudad en el foco como una aspiración colectiva. Arrancamos esta legislatura teniendo muy en cuenta que lo principal son los logroñeses y nuestra prioridad era conseguir que la ciudad funcione.

Nuestras prioridades se articulan sobre un modelo previo de ciudad. Somos previsibles y estamos cumpliendo nuestro programa, nos hemos comprometido con la ciudad y conectado a la realidad a través del diálogo y escucha permanente con vecinos y asociaciones, la iniciativa del sábado del vecino o los concejales de distrito son ejemplos de ello. Actualmente, todos los indicadores muestran que la ciudad está funcionando, Logroño cuenta con proyectos de ciudad en marcha y que trascienden una legislatura: transporte público, seguridad, atención municipal, limpieza o espacios verdes.

Una ciudad que solo atiende a lo urgente corre el riesgo de quedarse atrás. La perspectiva se resume en la estrategia Logroño 2050, que nos invita a pensar en la ciudad que queremos para las siguientes generaciones, que nos permite avanzar hacia un Logroño más verde, que integra el río Ebro para hacerlo navegable, que cuida ese modelo energético y que devuelve a la naturaleza lo que le pertenece.

Logroño es una ciudad conectada, cada intervención urbana que hemos abordado tiene como premisa ganar espacio para el peatón y mayor accesibilidad. Hemos apostado por la movilidad urbana, la mejora del transporte público o las nuevas estaciones de bicilog, la red de caminos ciclables o el futuro Corredor Sur, todas ellas muestran un compromiso con la salud y con el medio ambiente.

Logroñear es verdear, es crear nuevos parques que rodearán la ciudad con un anillo verde de casi 30 kilómetros, habilitar zonas ajardinadas donde antes había ruinas, convertir la zona del barranco de Oyón en un paseo sostenible de 650 metros lineales, o el entorno de El Horcajo en 8 hectáreas de zona verde.

Se han activado infraestructuras importantes para la ciudad como la calle Sagasta, Duquesa de la Victoria, la conexión peatonal de La Glorieta o la pasarela de Gonzalo de Berceo. Hemos abierto el Centro de la Cultura del Rioja, buque insignia del enoturismo, y han comenzado las obras de ampliación del Teatro Bretón. En vivienda, hemos puesto en marcha 214 viviendas, la mitad de protección oficial, y vamos a activar tres parcelas de propiedad municipal para promover el alquiler protegido, la primera será en Varea. La ciudad está en marcha.

En el área social hemos impulsado medidas como las ayudas para el cuidado de personas mayores de 85 años, mejoras en la atención a domicilio, el centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, al mismo tiempo que hemos logrado la implicación activa de 75 entidades en el área de Igualdad.

Avanzamos hacia un Logroño más dinámico, que protege y cuida el comercio de proximidad, impulsa el talento emprendedor y las nuevas industrias. Un Logroño más inclusivo y que cuida. Sigamos construyendo juntos un Logroño que crece sin perder su alma, que mira a los jóvenes que encuentran oportunidades, cuida de sus mayores, educa en igualdad real entre hombres y mujeres, una ciudad cohesionada con ciudadanos libres y comprometidos. Un Logroño que en 2026 celebrará el centenario del nacimiento de un logroñés universal, Rafael Azcona.