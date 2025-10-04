Un futuro más verde y saludable para la ciudad

Un objetivo prioritario para el actual Gobierno local es que Logroño se convierta en la capital con más recursos naturales por habitantes, son varias las ... actuaciones que estamos impulsando en este sentido. En este camino hace unos días presentábamos a la empresa que va a gestionar durante los próximos cuatro años el contrato de mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad.

Logroño ya figura, de hecho, en puestos destacados en todos los informes que se elaboran en esta materia, el último uno de Greenpeace sobre ciudades con mayor número de refugios climáticos, en el que nuestra ciudad es la tercera con mejor ratio por habitante. Pero Logroño tiene un compromiso como ciudad con el desarrollo de una estrategia verde, sostenible y saludable. Un propósito mantenido a lo largo de diferentes etapas, de diferentes alcaldes que me han precedido y que desde hace 30 años pensaron que había que superar el color gris del cemento y aspirar a una ciudad progresivamente más verde. El desarrollo a partir de ahí no es flor de un día, es una labor constante.

Y pongo dos ejemplos del pasado para que dimensionemos ese propósito de ciudad. Hay quien pensó que el río Ebro tenía que ganar centralidad en la ciudad; eso se está consiguiendo, vamos avanzando en ello, el Ebro forma parte del paisaje urbano y hoy es una delicia para logroñeses y visitantes. También hubo quien, donde hoy tenemos el parque del Carmen, vio que aquello que era un antiguo chalé se podía convertir en un jardín ornamental. A todos ellos y a otros tantos, los que han hecho posible esa concepción verde de la ciudad, nuestra mayor gratitud por su impronta.

Con el nuevo contrato de mantenimiento, reafirmamos ese propósito de ciudad con una estrategia sostenible. Y lo hacemos con proyectos transformadores que mejoran Logroño con nuevos servicios e inversiones que mejoran nuestras infraestructuras verdes.

Así, planteamos que, donde había autobuses, en las dársenas de la antigua estación, vamos a crear un parque de 2.400 m2ajardinado. También que, donde había un convento que estaba en ruinas, en Madre de Dios, vamos a habilitar un parque urbano de más de 1.450 m2 que nos acerque a que esos objetivos de sostenibilidad lleguen a toda la ciudad. Y que, donde teníamos un problema, en el barranco de Oyón, vamos a ser capaces de solucionarlo y convertir la zona en un paseo verde y sostenible de 650 metros lineales.

Pero es evidente que la sostenibilidad apuesta por un concepto cada vez más exigente y avanzado. No solo se trata de ganar superficie verde, sino también de que seamos capaces de aprovechar y reaprovechar todos los recursos a nuestro alcance: la energía, los materiales o ese elemento cada vez más escaso que es el agua. Y eso forma parte de una estrategia de ciudad circular que estamos impulsando, aplicando en nuestras nuevas inversiones y que se plasmará también en el cuidado de nuestros parques.

El nuevo contrato que ya ha entrado en vigor supone ponernos a la vanguardia de España en el mantenimiento de las zonas verdes. Se renueva al completo la maquinaria con tecnologías más limpias, nuevos sistemas de control de los consumos de agua y energía, menos emisiones a la atmósfera, reaprovechamiento de restos de podas y siegas, incorporación de la IA para ahorrar y gestionar mejor nuestros recursos, mejora del control de plagas con medios biológicos y fomento de la biodiversidad en los parques de Logroño.

Un contrato que se adjudica, además, a una UTE con marcado sello riojano en una de sus dos empresas, que subrogará a los cien empleos, que plantea un ahorro anual de un millón de euros y que llega con conocimiento directo del terreno en el que tiene que trabajar e ideas innovadoras como la figura de los jardineros de barrio para estar más pendiente de los temas que preocupan a los vecinos, la verdadera participación ciudadana. Es otro paso firme que damos hacia un futuro más saludable, el que construimos día a día en el marco de ese soporte de visión de ciudad que hemos denominado 'Logroño 2050'. Si hace 30 años muy pocos podían imaginar una ciudad como la que disfrutamos hoy, nosotros queremos proyectar ahora nuestras mejores virtudes para que Logroño se convierta en un modelo de sostenibilidad, circularidad y entorno saludable. Y es que la ciudad que disfrutemos hoy es importante, pero mucho más la que dejemos a las futuras generaciones.