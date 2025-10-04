LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Un futuro más verde y saludable para la ciudad

El objetivo es convertir Logroño en la capital con más recursos naturales por habitantes

Conrado Escobar Alcalde de Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:46

Comenta

Un objetivo prioritario para el actual Gobierno local es que Logroño se convierta en la capital con más recursos naturales por habitantes, son varias las ... actuaciones que estamos impulsando en este sentido. En este camino hace unos días presentábamos a la empresa que va a gestionar durante los próximos cuatro años el contrato de mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  3. 3

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  4. 4

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  5. 5 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  6. 6

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  7. 7

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  10. 10 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un futuro más verde y saludable para la ciudad

Un futuro más verde y saludable para la ciudad