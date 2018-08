CONFESIÓN DE PARTE

Para salvar los Presupuestos la única solución es subir los impuestos y el Gobierno ha tenido que aceptarla porque no hay otra o por lo menos no ha sabido encontrarla. La negociación con Podemos, como todas las negociaciones políticas, sólo será favorable para una de las partes negociadoras. «La carga impositiva», que es como llaman a la asfixia económica, está irritando especialmente a las clases más altas de la sociedad, que no sin razones creen que se trata de un abuso programado. La derecha española, que nunca está contenta, a veces se da por satisfecha, pero ahora cree que hacer pagar más a Hacienda al que más tiene es una forma de penalizar la excelencia o, dicho de otro modo, de castigar el éxito.

El gran problema, que pesa muchos kilos de granito, es dónde poner el Valle de los Caídos para no convertirlo en un lugar de adoración o de repulsa. Quizá el prior, que tiene la paciencia de un benedictino, tenga la última palabra, que es la que precisamente no quiere oír nadie. Demasiado para Pedro Sánchez y para cualquiera. ¿Qué hacemos con el difunto más duradero de nuestra historia contemporánea? El pétreo mausoleo está compitiendo con El Escorial en cuanto a número de visitantes. Unos llegan para lamentar la ausencia y otros para comprobar que por fin se ha muerto. La Iglesia debe decidir, pero ahora está muy empeñada, en los Estados Unidos, con sus escándalos de pederastia. Hay aguas turbias que no se aclaran nunca, pero es peor dejarlas correr. San Francisco de Asís la llamó «útil, humilde, preciosa y casta». Todavía sigue fluyendo, mientras agosto transcurre como si no fuera él.