El futuro del jugador es la ruina

El juego se come la vida poco a poco, pierdes interés por lo que te rodea y solo existe el deseo de jugar porque, un ... trastorno de juego te lleva a estar bien solo cuando juegas y si no lo haces, sufres. Jugar no se puede eliminar de la mente, te levantas pensando dónde vas a jugar hoy, a qué hora puedes hacer una escapada rápida para jugar y cómo vas a conseguir dinero para apostar ese día. ARJA decía hace muchos años que el juego siempre que se combinara con otras formas de ocio, podía ser una manera de pasar un rato divertido. En la actualidad no podemos decir lo mismo: ha sufrido tantas manipulaciones que se ha convertido en una herramienta muy peligrosa de la que huir.

El juego de hoy nada tiene que ver con aquellas máquinas negras, grandotas, que aparecieron en España en 1981. Ahora, las tripas, los circuitos, están preparados para que se juegue más dinero, más partidas y más deprisa. La lotería de Navidad sale a la venta en verano ¿por qué tan pronto? Pues fácil de entender, porque después de ponerse a la venta, nos meten en casa la frase: «¿Y si toca aquí?» Y pregunto, ¿cuántas personas han traído un décimo del lugar de veraneo? Nadie informa de las probabilidades matemáticas de que le toque el gordo, que es del 0,001%. Lo importante es recaudar lo que se ha venido a llamar «el impuesto voluntario de los pobres».

En los trastornos de juego lo que lo que subyace al mantenimiento del problema son las limitaciones de nuestra mente. Así, si se tiene mala racha se juega porque algún día se acabará, y si se tiene buena racha se juega porque hay que aprovecharla. Sí o sí juegas. Los expertos de las casas de apuestas saben muy bien cómo funciona la mente del jugador y lo aprovechan para hacer que el juego no pare, vaya rápido, y las ganancias entren en sus cajas. La expectativa es multiplicar el dinero y la interpretación es como se lo cuenta a sí mismo el jugador, que es capaz de encontrar explicaciones tanto para la ganancia como para la pérdida de forma que la incertidumbre que provoca el juego se calme y cuanto mayores sean las pérdidas, mayor será la necesidad de encontrar explicaciones a medida del jugador.

Las empresas de juego viven de lo que los demás apuestan y a la hora de sacar beneficios modifican los juegos de manera que el jugador tenga menos tiempo para pensar y se puedan realizar el mayor número de apuestas posibles. Es fácil de entender: a más juego, más ganancias para ellas.

Las máquinas tragaperras han demostrado ser el sistema por excelencia más rentable, y por eso, al resto de los juegos los han reconvertido al mismo sistema. Vemos por ejemplo al póker convertido en tragaperras: rápido, directo y permite miles de partidas.

Las apuestas deportivas son un juego en el que los jugadores creen saber mucho del tema, y de este exceso de confianza se benefician las casas de apuestas que tienen la misma información que el jugador y mucha más. Conocen al instante cuantas personas apuestan a un mismo resultado y pueden ofrecer una cuota para cada uno de ellos. Fijan las cuotas a su arbitrio para ganar más y siempre.

En ARJA nunca hemos compartido el buenismo de la coletilla «juega con responsabilidad» que tan a gusto recogieron y exponen en sus webs las empresas de juego presumiendo de honestidad, con el beneplácito del Gobierno. Esa coletilla es un «tú sabrás» o «a mí no me eches la culpa», que ni educa, ni informa, simplemente pide un imposible a un joven o adolescente en plena ebullición con un cerebro sin terminar de formar que no está capacitado para hacerlo.

El sistema de las tragaperras lo han introducido también en los videojuegos, la mayoría de ellos ya no tienen coste de compra, se instalan gratuitamente y a partir de ahí, jugar empieza a ser el problema. Los videojuegos son un invento maravilloso en los que la creatividad de sus autores no deja de impresionar. En España tenemos universidades que enseñan programación para lograrlo y hoy por hoy, los alumnos aventajados tienen trabajo asegurado. Somos una potencia mundial en creación de videojuegos. Carreras de coches, batallas de guerrillas o interestelares, partidos de fútbol... además de su amplia gama de posibilidades de pantallas de juego. Hemos pasado del juego individual al interpersonal, jugando a la vez con un grupo de gente que pueden ser amigos, conocidos e incluso gente que no conoces, pero que se van acoplando al juego, igual que tú te acoplas a otras partidas.

Alguno de ellos se han monetizado, es decir, se les han incorporado estrategias comerciales para que se consiga dinero durante el juego, existen diferentes modalidades, como ejemplo, las cajas botín, que introducen el azar como una estrategia de monetización, las compras y el resultado depende del azar. Exactamente igual que las tragaperras. Actualmente hay países donde están prohibidos.

Para el tema de los videojuegos necesitaríamos un espacio aparte que desarrollaremos otro día ya que están generando muchos trastornos mentales reconocidos por la CIE11.

En nuestra página web https://www.arjarioja.com se puede descargar una guía específica para padres y adolescentes. De manera física se encuentra en la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda (Portales, 46) y en ARJA (Avenida de Portugal, 28). Si se quiere más información también se puede contactar por mail en: info@arjarioja.com