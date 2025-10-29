LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El futuro del jugador es la ruina

Ruina no solo económica, ruina como persona en todo lo que abarca el ser humano

Concha Santo Tomás - Responsable Y Psicóloga De La Asociación Riojana De Jugadores De Azar (arja)

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:31

El juego se come la vida poco a poco, pierdes interés por lo que te rodea y solo existe el deseo de jugar porque, un ... trastorno de juego te lleva a estar bien solo cuando juegas y si no lo haces, sufres. Jugar no se puede eliminar de la mente, te levantas pensando dónde vas a jugar hoy, a qué hora puedes hacer una escapada rápida para jugar y cómo vas a conseguir dinero para apostar ese día. ARJA decía hace muchos años que el juego siempre que se combinara con otras formas de ocio, podía ser una manera de pasar un rato divertido. En la actualidad no podemos decir lo mismo: ha sufrido tantas manipulaciones que se ha convertido en una herramienta muy peligrosa de la que huir.

