Comisión de la verdad

No sé, todo era como un caldo espeso donde se fundían los ásperos y taciturnos recuerdos de unos y otros, no sé, en la familia nadie hablaba del asunto. Mi madre había sido de los unos y mi padre seguía siendo de los otros. Pero eran novios antes de que estallara. El asunto, digo. Ella se quedó con su familia, que también era de los otros, a padecer miserables oprobios. Él se fue voluntario, alférez provisional, cadáver efectivo. Sin embargo, volvió. Con sus medallas. A pesar de los pesares consiguieron casarse cuando todo acabó. Así que en mi casa tampoco se hablaba del asunto. Mi padre siguió en la milicia y sus amigos eran casi todos militares. Venían a casa a tomar café, con sus uniformes y sus altas botas de montar. Entre ellos, mi infancia pasó en un vuelo feliz, en un vuelo en globo, no me enteré de nada, era todo tan bonito... En el cole me enseñaron que había un dios que se llamaba Nosequé, el generalísimo, el invicto caudillo, el liberador, al que cantábamos himnos y dábamos las gracias por habernos rescatado del mal absoluto. Luego estaba el otro, o sea, Dios, al que también cantábamos himnos y dábamos las gracias por habernos regalado con el liberador. Y al poco, sin darme cuenta, se me abrió la adolescencia con granos en la cara, como a todos, y con una maravillosa bicicleta de carreras que me regaló mi tío, otro que tampoco hablaba del asunto. De aquello. Sé que aquella tarde era primavera porque estaba a punto de terminar 3º de Bachiller en un desagradable colegio de curas. Digamos pues, que era una tarde de finales de mayo florido y hermoso, que hacía un calor de mil demonios y que mi cuadrilla y yo pedaleábamos por una cascajosa vereda aledaña al río, por allá, por lo que fueron sus huertas. A una de ellas la llamábamos la de las Bolas, porque de lo que fue su tapia sólo quedaba el pétreo dintel de su puerta, coronada a ambos lados por dos enormes canicas, una antigüedad.

¡Allá hay un sitio a la sombra, paramos y bebemos agua, ¡mariquita el último!

También sé que estábamos sentados alrededor de unas piedras extrañamente dispuestas en un círculo, vamos, que ni a propósito, y que nos reíamos por cualquier cosa cuando me llamó la atención una de ellas que asomaba entre el cascajo, de un blancor ennegrecido quizás, y como la mitad de un huevo grande, grande...

¡Eh, eh, tú, mirad qué piedra!, ¿será un mineral?

Al hurgarla con un palito vimos que tenía un agujerito redondo por donde escaparon unos cuantos y negros cortapichas. La desenterramos... ¿Cómo se dice? Ah, sí: un macabro hallazgo, eso es, un macabro hallazgo. Porque no era una piedra, era una puta calavera, mal asunto.

¡Joder, tú, una puta calavera!

Mi madre la descubrió envuelta en papel de periódico, ya limpia en sigilo de tierra y gusanera, encima del armario de mi habitación. Y mi padre me esperaba leyendo en la penumbra del cuarto de estar.

- Tu madre está descompuesta, ¿se puede saber de dónde has sacado eso?

Por expreso deseo de mi madre le dimos sepultura junto a un rosal en el jardín de mi tía. Por mi padre supe, lacónicamente, qué era un tiro de gracia: aquel agujerito por donde se escapaban los cortapichas. Mi tía, siempre los dos a solas, fue quien comenzó a hablarme del asunto:

- Eres mayorcito, ya es hora de que te enteres de por dónde fueron los tiros. Escucha: Dijo Dios: Brote la nada. Alzó la mano derecha, hasta ocultar su mirada, y quedó la nada hecha*.

El velo del Templo se rasgó y ya no pude volver a creer en Él, en ellos, en ninguno. Allí, bajo aquel rosal, se quedaron para siempre las verdades. Pero vete y búscalas, comisión... ¿Ponemos un poco de música? Ayúdame, teclea en tu buscador: la música rompe fronteras. Y déjate llevar. Feliz fiesta.

*Antonio Machado. De un cancionero apócrifo.