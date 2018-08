Comerse el mundo

Hoy escribo desde el pueblo de Granada en que nací porque estoy aquí de vacaciones. Este lugar es igual que otro, no tiene nada especial pero es el punto de encuentro familiar y eso tira mucho. No es fácil que nos juntemos todos, pero hay que conformarse porque según va pasando el tiempo los niños se hacen mayores y la vida se complica. Mi hermano Esteban tiene cinco hijos como cinco soles y es maravilloso pasar un día con ellos. Como digo, ya son grandes y volviendo la vista atrás cuando yo era de la edad de ellos lo cierto es que me prodigaba bastante poco con mis tíos. Así que soy consciente de que es un lujo disfrutar de los chavales aunque sea un ratito. El hijo mayor también se llama Esteban, como su padre y abuelo, tiene ya 18 años, va a comenzar sus estudios universitarios y si de pequeño era una persona responsable ahora se puede decir que roza la perfección. Porque es un muchacho bondadoso, bien parecido, educado, estudioso, cariñoso y me quedo corta. ¡Ah!, y cuento todo esto porque también mi amiga Pilar está de vacaciones. Ella siempre me regaña por presumir tanto de mi familia. Me argumenta que resulta poco creíble que todos sean héroes, así que aprovecho que no está para presumir también de mi buena consejera. Reconozco que es pasión de tía pero les hablo de mi sobrino precisamente porque estoy segura de que no es una excepción. Por lo visto, la mayoría de sus amigos son por un estilo. El caso es que me preguntó de qué escribiría este mes y le respondí que seguramente sobre la polémica del máster de Pablo Casado y lo fácil que lo tienen algunos. Entonces me comentó que era un tema poco importante, que en muchos programas de televisión no paraban de dar la lata. Le dije que si tenía alguna idea y me sugirió que opinara sobre la educación.

- ¿La educación? ¿El sistema educativo?

Y me refirió su experiencia reciente con el proceso de Selectividad, que estaba descontento porque lo único que se valoraba era la nota y que él lo que quería era aprender y que se temía que quizá en la universidad sería parecido. Que además esto lo había comentado con los compañeros y estaban de acuerdo en lo interesante que eran las materias que habían tenido que memorizar y lo angustiados que estaban por las notas que les impedía disfrutar del conocimiento. Se queja de que él lo que quiere es aprender y estar formado para desempeñar una profesión y ser útil a la sociedad. Y por si faltara poco, añade que no entiende a la gente que copia en los exámenes porque eso es engañarte a ti mismo. No me digan ustedes que no es para comérselo. Es digno heredero de mis padres, a los que nunca nadie regaló nada y que tanto lucharon por nosotros. Así que me ha dado un repentino ataque de optimismo al pensar que el futuro que nos espera estará en manos de personas como Esteban Valverde Navarro y no he permitido que los tramposos de los máster y los trucos académicos me amarguen las vacaciones. Porque, dicho sea de paso, mi sobrino tiene 18 años y no le preocupan, lo mas mínimo, esas polémicas ya que sólo piensa en comerse el mundo.