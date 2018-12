Comercio en libertad La 'declaración de Madrid' entre España y China se convierte en una proclama de principios frente al proteccionismo Miércoles, 5 diciembre 2018, 23:42

La visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, a España ha dado como fruto una declaración conjunta que aboga por el multilateralismo y el libre comercio, además de un sinfín de acuerdos comerciales en un momento en que la economía global está padeciendo los efectos del proteccionismo de Trump. La declaración aboga por una economía mundial «abierta, equilibrada e inclusiva», acorde a lo establecido por la Organización Mundial de Comercio, en la que se incardina la «relación estratégica integral» entre Madrid y Pekín. En otras circunstancias hubiera pasado inadvertida por los lugares comunes a los que recurre para reafirmar los valores de la libertad económica y la prevalencia del derecho internacional. Pero en el tormentoso panorama que se obstina en recrear el inquilino de la Casa Blanca, se convierte en toda una declaración de principios. Por otra parte, el anuncio del presidente chino de que su Gobierno abrirá aún más sus puertas en demanda de productos y servicios de calidad advierte de que su país es un mercado exigente, capaz de generar por sí mismo bienes de consumo masivo, que busca en el exterior solo aquello que aporte un especial valor añadido. Es razonable que, junto al establecimiento de acuerdos en determinados sectores y entre compañías, España haya rehusado sumarse a la nueva 'ruta de la seda' proyectada por Pekín. Conviene no olvidar que el multilateralismo y el libre comercio por los que aboga China son valores positivos frente al cierre de fronteras que propugnan los Estados Unidos de Trump, pero que Pekín los concibe y ejerce a su manera. En el 40 aniversario de que China optara por la apertura al exterior, ésta no puede entenderse al margen de los afanes expansionistas de una economía de Estado que, además, se encuentra en manos del Ejército en cuanto a su desarrollo estratégico y tecnológico más avanzado. Los compromisos internacionales se basan en el interés común; y es común a España y a China el interés de plantar cara al proteccionismo, así como el de incrementar de manera equilibrada sus relaciones comerciales. Pero siempre con la reserva de que no se trata de una misma concepción de la economía libre.