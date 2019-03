Cláusulas abusivas Miércoles, 27 marzo 2019, 12:11

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó ayer una sentencia que aclara la normativa que ha de aplicarse cuando un tribunal detecte la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de una hipoteca dando seguridad jurídica a un ámbito muy sensible. En síntesis, la sentencia establece que si un juez se topa con una de esas estipulaciones debe anularla por completo, pero no todo el contrato debe quedar forzosamente anulado: los tribunales podrán aplicar el derecho español para salvar el resto del contrato, mantener la hipoteca en condiciones aceptables y no causar al beneficiario un daño superior al que se trataba de evitar. La sentencia desbloquea numerosas situaciones ambiguas y permite que prosigan los embargos cuando se producen ajustados a derecho.